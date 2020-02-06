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      Как изменится цена на землю: советник Гончарука прокомментировал рынок земли

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      Алексей Мушак о цене на землю / аgropolit.com

      В первом чтении законопроекта в Верховной Раде установили минимальную цену на землю. Однако согласно второму созыву, к 2030 году цена продажи не может быть меньше, чем нормативная денежная оценка паев. Практика других стран показывает, что ежегодно цена растет на 20% .

      Такое мнение высказал в прямом эфире 24 канала советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак.

      Важно! В Раде рассматривают законопроект о рынке земли: что об этом думают украинцы

      Он подчеркнул, что по закону минимальная денежная оценка составляет 25-27 тысяч гривен. Это сделано для того, чтобы избежать обмана пожилых людей и не продавать землю за копейки.

      Начальная цена ожидается 1 700 долларов, в зависимости от района, области и конкуренции за землю. Например, в Херсоне и на Волыни цена будет меньше, ибо там не такое качество земли, а в Черкассах, Полтаве или Виннице – более высокой,
      – пояснил Мушак.

      Советник добавил, что почвы, на которых можно заниматься ягодами, будут стоить дороже чем те, на которых можно выращивать только кукурузу. По его мнению, земля на Киевщине будет самой дорогой из-за того, что ее можно застраивать.

      Какие основные правки внесли в законопроект о рынке земли?Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

      Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

      Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит. Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.


      Средняя стоимость земель в мире / Инфоргафика 24 канала

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Законодательство Рынок земли Мораторий на продажу земли Новости политики Реформы
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