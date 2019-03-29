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      Как Янукович устроил большое отмывание денег с руководителем избирательного штаба Трампа

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      Янукович и его экс-советник Пол Манафорт отмывали средства через Swedbank, – OCCRP
      Янукович и его экс-советник Пол Манафорт отмывали средства через Swedbank, – OCCRP / Фото из открытых источников

      Президент-беглец Виктор Янукович вместе со своим экс-советником и экс-руководителем избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом участвовали в отмывании денег через Swedbank. Президента банка уже уволили.

      Для передачи взяток Януковичу использовали компанию-однодневку, она также перечисляла деньги Манафорту, сообщает международная журналистская организация OCCRP со ссылкой на шведское издание SVT.

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      Взятку Януковичу на сумму более 4 миллионов долларов зарегистрировали как авторское вознаграждение за книгу, которую он, как заявлялось, написал.

      Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited. Со своей стороны, эта компания перечислила более 25 миллионов долларов в пользу Inlord Sales LLP – компании, которая фигурировала в деле Пола Манафорта.

      Inlord перевел почти миллион долларов на счет Манафорта на Кипре в феврале 2012 года. Этот доход Манафорт скрыл от властей в США.

      Кто такой Пол Манафорт?​Это американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Находился под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

      Расследователи также выяснили, что Vega перечислила 100 тысяч долларов организации "Проект переходных демократий". По информации СМИ, именно она сотрудничала с Манафортом для организации встреч для Януковича с американскими чиновниками.

      В целом Янукович вывел при помощи банка не менее 3,6 миллиона долларов в 2011 году. Вскоре после публикации расследования совет директоров Swedbank решил уволить президента банка Биргит Боннесен.

      Какой приговор получил Манафорт?​Сначала суд присяжных в Вирджинии признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов о мошенничестве с налогами, еще по десяти пунктам присяжным не удалось достичь согласия. Правда, Манафорт пошел на сделку со следствием в суде столичного округа Колумбия, признав себя виновным по двум обвинениям - в сговоре и попытке влиять на свидетелей по его делу. Частью соглашения было сотрудничество с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, однако Мюллер заявил, что Манафорт нарушил договоренности и врал под присягой. Впоследствии ему объявили второй приговор в этот раз он получил к 3,5 годам тюрьмы по обвинению в заговоре, связанном с его деятельностью в Украине. В целом Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

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      Теги: Новости политики
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