Янукович планирует вернуться в Украину

20 марта в Оболонском райсуде Киева состоялось очередное слушание дела президента-беглеца Виктора Януковича. Во время заседания судья посоветовал экс-гаранту вернуться и отбывать наказание. На это судья политика Виталий Сердюк ответил, что Янукович российского гражданства не имеет и все же планирует вернуться на Родину.

Отказав в разъяснении защитникам Януковича приговора, главенствующий по делу о государственной измене бывшего президента судья Владислав Девятко обратился к нему и его адвокатам.

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“Как главенствующий по делу, я разъясню, что Януковича осудили за преступление против мира, и в этом приговоре нет сроков давности его исполнения. Поэтому я предлагаю вам не подавать необоснованных заявлений, не опасаться апелляционного пересмотра этого дела, а смело идти в Киевский апелляционный суд и доказывать там свои аргументы", – отметил он.

По его словам, если же все-таки апелляционный суд признает приговор Оболонского районного суда законным и обоснованным, то защита может предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и выполнить свой долг, возложенный на него приговором суда, а именно – отбыть максимальное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Также Девятко отметил, что судебное решение изложено четкими, понятными словами и предложениями, в связи с чем не содержит трудностей для понимания его содержания. Кроме того, он отказал в удовлетворении заявления защитников о разъяснении приговора.

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На это судья Януковича Виталий Сердюк заявил, что они уже подали апелляционную жалобу.

Виктор Янукович временно находится в Российской Федерации. Он планирует вернуться в Украину и у него нет российского гражданства,

– добавил юрист.

Что известно о приговоре Виктору Януковичу?После бегства в Россию во время событий Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. 24 января 2019 года его признали виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.



Если Янукович вернется в Украину, он отсидит в тюрьме 13 лет. В то же время экс-президент получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) из-за совершения преступления под влиянием представителей российской власти. Срок наказания Януковичу будет исчисляться с момента его задержания. Также суд постановил взыскать с политика в пользу Украины процессуальные расходы на проведение экспертиз в сумме 98 тысяч 561 гривна.



По информации суда, "защитник Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать Януковича; защитник Александр Байдык просит изменить приговор, исключив из него ссылки на определенные доказательства и обстоятельства; защитник Александр Горошинский просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть; защитники Богдан Биленко и Андриана Фозекош просят отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции; защитники Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть и отменить аресты на имущество, наложенные в рамках этого уголовного производства".