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      Кто и как создавал Януковичу образ жестокого диктатора

      Диктаторы 104 Читати новину українською

      Среди пяти президентов Украины после 1991 года у Виктора Януковича отдельное место. Место главного антигероя. Именно его коррумпированная система власти была тем ветром, что вызвал бурю народного гнева.

      Перевоплощение в диктатора

      Политтехнологи лепили из Виктора Януковича с одной стороны сильного лидера, а с другой – некоего грозного "Дарта Вейдера".

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      И одна, и вторая фигура были искусственными, ведь по настоящему и с душой Виктор Федорович занимался не страной, а ковкой собственного счастья. И не протестовал против того, что его подчиненные перегибали палку.

      Диктатором его сделала семья. Она говорила: "эй, папа, зачем нам делиться, давай все подгоним под себя,
      – сказал политолог Антон Швец.

      Еще один миф политтехнологов – это приучить общество смотреть на своего клиента как на гарантию призрачной стабильности – мечты "постсовковых середнячков". Стоит сказать, Янукович разбирался и в некоторых вещах, что касаются хозяйства таки смыслил.

      янукович
      Виктор Янукович

      "Он был не глупым, но его авторитаризм и тоталитаризм сводился к тому, что он хотел избавиться от оппозиции и угроз. Несколько раз он делал очень не глупые шаги. Помню, как он убеждал американцев, чтобы они надавили на Ющенко, чтобы тот внес его кандидатуру", – вспомнил экс-глава избирательного штаба Януковича в 2005 году Тарас Чорновил.

      Президент, премьер или губернатор – это всего лишь один человек. По дороге к трону Янукович шел не сам. Его команда была еще одним испытанием для Украины.

      Что надо знать о Викторе Януковиче: видео

      Виктор Янукович ростом 1,92 метра был самым высоким из президентов стран СНГ. На два сантиметра обгонял настоящего лидера Азербайджана Ильхама Алиева и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На 20 сантиметров перерос соседа Александра Лукашенко и почти на 0,5 метра выше российского титана Путина. Но коренастая, упитанная фигура совсем не компенсировала недостаток уверенности в себе.

      януоквич путін
      Виктор Янукович и Владимир Путин 

      Когда уже появился Манафорт, то тогда уже непосредственно перед выборами 2006 года ему писали специальные тексты. С ним работали специалисты по дикции, которые заставляли говорить его жестким голосом и учили делать зловещие паузы,
      – сказал Чорновил.

      В шаге от трона

      Дома на Донетчине он был фигурой значимой. Главу Донецкой ОГА, кем был Виктор Федорович до киевского приглашения Кучмы на пост премьера, отличало знакомство с легендой терриконов.

      Первым в Донецком регионе всегда был Ахметов. Все его знали, а вот Януковича очень долго никто не воспринимал в отдельности,
      – отметил Антон Швец.

      В 2002 Янукович впервые попал в Киев. На кресло премьер-министра его позвал тогдашний президент Леонид Кучма. И до 2005 года представитель Донбасса хорошо упражняется на этом посту. Правительство Виктора Федоровича успешно работало на фоне удобного для государства периода скачка цен в мире на топливно-металлургический экспорт. Но выборы в 2004 году подрезали крылья, хотя и не полностью выбили из седла.

      кучма
      Леонид Кучма

      Он был сильным интриганом. Стоит вспомнить август-сентябрь 2005 года, когда после коррупционного скандала Янукович смог развести Тимошенко. Тогда она включила его в список потенциальных союзников, а он побежал сразу к Ющенко и предложил ему большую дружбу,
      – рассказал экс-глава избирательного штаба Януковича в 2005 году.

      Но все же дорога к трону обернулась для Януковича неоднозначно. В игре за украинский престол все отчетливее просматривались "уши" Москвы. Цепочка событий, которые начали крутиться вокруг него дают основания задать вопрос: кто здесь охотник, а кто добыча?

      Читайте также: Деньги Януковича и его окружения уже не в ЕС: кто и почему избежал европейских санкций

      Апофеозом мелкомещанских мечтаний стало президентство. Основной персональной задачей Виктор Янукович выбрал удержание статуса кво. Задача – заботиться о личном комфорте и чтобы семья не бедствовала – выполнялась с огромным размахом.

      О скандальных схемах Януковича во власти – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Ринат Ахметов Леонид Кучма Партия регионов Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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