Хто і як створював Януковичу образ жорстокого диктатора

Серед п'яти президентів України після 1991 року у Віктора Януковича окреме місце. Місце головного антигероя. Саме його корумпована система влади була тим вітром, що спричинив бурю народного гніву.

Перевтілення в диктатора

Політтехнологи ліпили із Віктора Януковича з одного боку сильного лідера, а з іншого – такого собі грізного "Дарт Вейдера".

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І одна, і друга постать були штучними, адже по справжньому і з душею Віктор Федорович займався не країною, а куванням власного щастя. І не протестував проти того, що його підлеглі перегинали палку.

Диктатором його зробила сім'я. Вона казала: "ей, тату, навіщо нам ділитись, давай все підженемо під себе,

– сказав політолог Антон Швець.

Ще один міф політтехнологів – це привчити суспільство дивитися на свого клієнта як на гарантію примарної стабільності – мрії "постсовкових середнячків". Варто сказати, Янукович мав клепку і в деяких речах, що стосуються господарства таки тямив.



Віктор Янукович

"Він був не дурним, але його авторитаризм та тоталітаризм зводився до того, що він хотів позбутися опозиції та загроз. Кілька разів він робив дуже не дурні кроки. Пригадую, як він переконував американців, щоб вони натиснули на Ющенка, аби той вніс його кандидатуру", – пригадав екс-очільник виборчого штабу Януковича у 2005 році Тарас Чорновіл.

Президент, прем'єр чи губернатор – це всього лиш одна людина. По дорозі до трону Янукович йшов не сам. Його команда була ще одним випробуванням для України.

Що треба знати про Віктора Януковича: відео

Віктор Янукович зростом 1,92 метра був найвищим з президентів країн СНД. На два сантиметри обганяв теперішнього лідера Азербайджану Ільхама Алієва та екс-президента Грузії Міхеела Саакашвілі. На 20 сантиметрів переріс сусіда Александра Лукашенка і майже на 0,5 метра вищий за російського титана Путіна. Але кремезна, дебела статура зовсім не компенсувала брак упевненості у собі.



Віктор Янукович та Володимир Путін

Коли вже появився Манафорт, то тоді вже безпосередньо перед виборами 2006 року йому писали спеціальні тексти. З ним працювали спеціалісти з дикції, які примушували говорити його жорстким голосом та вчили робити зловіщі паузи,

– сказав Чорновіл.

За крок до трону

Вдома на Донеччині він був фігурою значущою. Голову Донецької ОДА, ким був Віктор Федорович до київського запрошення Кучми на пост прем'єра, вирізняло знайомство із легендою териконів.

Першим в Донецькому регіоні завжди був Ахметов. Всі його знали, а от Януковича дуже довго ніхто не сприймав окремо,

– зазначив Антон Швець.

У 2002 Янукович вперше потрапив до Києва. На крісло прем'єр-міністра його покликав тодішній президент Леонід Кучма. І до 2005 року представник Донбасу добре вправляється на цьому посту. Уряд Віктора Федоровича успішно працював на тлі зручного для держави періоду стрибка цін у світі на паливно-металургійний експорт. Але вибори у 2004 році підрізали крила, хоча й не вибили повністю із сідла.



Леонід Кучма

Він був сильним інтриганом. Варто згадати серпень-вересень 2005 року, коли після корупційного скандалу Янукович зміг розвести Тимошенко. Тоді вона включила його у список потенційних союзників, а він побіг одразу до Ющенка та запропонував йому велику дружбу,

– розповів екс-очільник виборчого штабу Януковича у 2005 році.

Та все ж дорога до трону обернулася для Януковича неоднозначно. В грі за український престол все виразніше проглядалися "вуха" Москви. Ланцюжок подій, які почали крутитися навколо нього дає підстави поставити запитання: хто тут мисливець, а хто здобич?

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Апофеозом дрібноміщанських мрій стало президентство. Основним персональним завданням Віктор Янукович обрав утримання статусу кво. Завдання – дбати про особистий комфорт і щоб сім'я не бідувала – виконувалася з величезним розмахом.

Про скандальні схеми Януковича у владі – дивіться у програмі.