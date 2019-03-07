Роковые ошибки кандидатов в президенты: уроки прошлого

Выборы – время экспериментов, иногда впечатляющих и шокирующих. Если одни кандидаты смогли превратить в дополнительные проценты даже сомнительные акции, то другие своими поступками умудрились растерять даже своих ярых сторонников. Какие ошибки допускали претенденты на кресло на Банковой во время предыдущих избирательных кампаний и какие последствия имели эти просчеты, узнавала журналист 24 канала.

Моральный авторитет или нерейтинговый кандидат

Анализируя избирательные кампании независимой Украины, эксперты сходятся во мнении, что едва ли не самую серьезную ошибку в 2014 году допустила кандидат на кресло президента Юлия Тимошенко. После освобождения из тюрьмы, многие из членов команды "леди Ю" не советовал ей баллотироваться, аргументируя это тем, что стоит пропустить кампанию, отстраниться и сыграть роль морального авторитета, то есть, поехать в международное турне с правозащитной целью.

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Уже тогда было очевидно, что тренд Петра Порошенко набирает обороты. Вместе с тем, стартовые позиции Юлии Тимошенко были далеки для весомой конкуренции. Она решила иначе. Как следствие – результат 14% стал чрезвычайно болезненным, а победа Порошенко в первом туре была очевидной. Участие Тимошенко в гонках не помешало Порошенко,

– вспоминает директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

Согласен с предыдущим экспертом и Андрей Миселюк. Он отмечает, что в 2014 году Юлии Тимошенко нужно было переждать и принять участие в парламентских выборах, которые проходили в том же году, а также в следующих президентских.



Иногда, для достижения цели нужно отступить

Юлия Тимошенко – не тот человек, который будет прислушиваться к таким советам. У нее была очень большая жажда власти, поэтому она пошла на выборы и проиграла. Ее следующая политическая эволюция й действия доказали, что ей правильно советовали. Ведь она не слишком удачно выступила на парламентских выборах, с трудом попала в Верховную Раду. Зато на местных выборах в 2015 году показала хороший результат. В дальнейшем шансы на президентский пост постепенно повышала. В 2018 году она постоянно возглавляла президентские рейтинги. К Тимошенко начали пытаться присоединиться люди из других политических партий,

– добавляет политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Сомнительное позиционирование

Во время избирательной кампании 2010 года Юлия Тимошенко тоже допустила серьезные ошибки. Тогда она не использовала существующие возможности для перетягивания на свою сторону групп, которые могли помочь в противостоянии с Януковичем.

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По мнению Андрея Юсова, участие "леди Ю" в кампании 2010 года запомнилось недостаточной мобилизацией демократического избирателя во втором туре и его готовностью к компромиссам с политическими оппонентами.

Избиратели надолго запомнили ее попытку создания широкой коалиции и подписания соглашений с Януковичем при президентстве Ющенко. Именно те неудачные действия запечатлелись в памяти многих патриотических и демократических избирателей и помешали им поддержать Тимошенко во втором туре. Это была серьезная ошибка, которая имела последствия не только для ее карьеры, но и для судьбы целой страны,

– сказал Андрей Юсов.

Во время кампании 2010 года баллотировался и Сергей Тигипко. Теоретически, он мог использовать амплуа третьей силы. Сергей Тигипко, как и Арсений Яценюк, имели для этого все основания. Правда, их рейтинги были далеки от тех, которые серьезно влияли на ситуацию. Хотя желание и определенные декларации все же были.



Теоретически, Арсений Яценюк мог использовать амплуа третьей силы

Если говорить о других кандидатах, то в свое время роковую ошибку в позиционировании допустил и Анатолий Гриценко, когда он, как бы в шутку, позиционировал себя как первый непроходной. Этот лозунг помешал ему на выборах.

Люди по своей природе голосуют за успешного победителя, поэтому нельзя позиционировать себя таким, что уже проиграл. Как мы видим, на этот раз он уже такого не говорит – видимо, сделали правильные выводы,

– отмечает Андрей Миселюк.

Вспомнить всех

Если мы говорим об Александре Морозе, то после поддержки Партии регионов и по сути вхождения в широкую коалицию в его участии в следующих парламентских и президентских выборах, как и нынешних, нет смысла. То есть электорально он себя уничтожил именно теми шагами.

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Владимир Литвин, который в свое время баллотировался на высший пост, никогда не имел шансов занять эту должность. Ведь всегда принимал участие в президентской гонке только чтобы подогреть свои позиции на парламентских выборах. Он был как определенная часть властной команды.

Эта когорта политиков списала себя с украинского политического поля, когда вовремя не смогла отмежеваться от режима Януковича. Они не поняли, что все изменилось. Уже нельзя было делать то, что разрешалось во времена Кучмы. Собственно, Кучма – это не Янукович: у них были разные методы достижения цели. Тот, кто не понял, что надо вовремя перепозиционироваться и убежать, к сожалению, или к счастью для страны, вряд ли появится в нашей политике,

– убежден Андрей Юсов.

Неоцененные "понятия"

Во время бурных выборов 2004 года больше всего ошибок наделал Виктор Янукович. Он пытался достичь цели путем наглых фальсификаций, действуя "по понятиям". Янукович уже тогда был уверен – Украину можно "нагнуть" так, как ему нужно и что у него есть все возможности для достижения этой цели. Конечно, это возмутило общество, состоялся Майдан, который тогда положил конец его надеждам занять главный пост страны. Украинцы доказали ему делом, а не словами, что это не так.



Фальсификации и самоуверенность не помогли Януковичу покорить страну

Если заглянуть еще дальше в историю, то Андрей Миселюк вспоминает 1999 год, когда была так называемая Каневская четверка (Александр Мороз, Евгений Марчук, Александр Ткаченко и Владимир Олейник), которая не смогла выбрать из своей среды одного кандидата, который мог бы бросить вызов Леониду Кучме и лидеру коммунистов Петру Симоненко.

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С одной стороны у них были амбиции, с другой – администрация президента всячески настраивала одного против другого. Нельзя говорить, что они что-то сделали фатально неправильно. Главной причиной их проигрыша стало то, что они не предъявили единого кандидата, который бы имел шансы победить Леонида Кучму.

Немало ошибок допускают и нынешние кандидаты в президенты. Правда, сегодня анализировать их поступки еще рано, ведь они еще могут выкинуть немало интересного.