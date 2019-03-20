Янукович планує повернутися до України

20 березня в Оболонському райсуді Києва відбулося чергове слухання справи президента-втікача Віктора Януковича. Під час засідання суддя порадив екс-гаранту повернутися до України та відбувати покарання. На це адвокат політика Віталій Сердюк відповів, що Янукович російського громадянства не має та все ж планує повернутися на Батьківщину.

Відмовивши у роз’ясненні захисникам Януковича вироку, головуючий у справі про державну зраду колишнього президента суддя Владислав Дев’ятко звернувся до нього та його адвокатів.

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“Як головуючий у справі, я роз’ясню, що Януковича засудили за злочин проти миру, і у цьому вироку немає строків давності його виконання. Тому я пропоную вам не подавати необґрунтованих заяв, не побоюватися апеляційного перегляду цієї справи, а сміливо йти до Київського апеляційного суду та доводити там свої аргументи", – зауважив він.

За його словами, якщо ж все-таки апеляційний суд визнає вирок Оболонського районного суду законним і обґрунтованим, то захист може запропонувати Януковичу добровільно прибути до України та виконати свій обов’язок, покладений на нього вироком суду, а саме – відбути максимальне покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Також Дев’ятко зазначив, що судове рішення викладено чіткими, зрозумілими словами та реченнями, у зв’язку з чим не містить труднощів для розуміння його змісту. Крім того, він відмовив у задоволенні заяви захисників щодо роз’яснення вироку.

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На це адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що вони вже подали апеляційну скаргу.

Віктор Янукович тимчасово перебуває у Російській Федерації. Він планує повернутись до України та у нього немає російського громадянства,

– додав юрист.

Що відомо про вирок Віктору Януковичу? Після втечі до Росії під час подій Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. 24 січня 2019 року його визнали винним у низці злочинів, зокрема у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни.



Якщо Янукович повернеться до України, він відсидить у в'язниці 13 років. Водночас екс-президент отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади. Термін покарання Януковичу обчислюватиметься з моменту його затримання. Також суд постановив стягнути з політика на користь України процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 98 тисяч 561 гривня.



За інформацією суду, "захисник Юрій Рябовол просить скасувати вирок і виправдати Януковича; захисник Олександр Байдик просить змінити вирок, виключивши з нього посилання на певні докази та обставини; захисник Олександр Горошинський просить скасувати вирок, а кримінальне провадження стосовно Януковича закрити; захисники Богдан Біленко та Андріана Фозекош просять скасувати вирок і призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції; захисники Віталій Сердюк та Ігор Федоренко просять апеляційний суд додатково допитати 48 свідків, вирок скасувати, а кримінальне провадження стосовно Януковича закрити та скасувати арешти на майно, що накладено в межах цього кримінального провадження".