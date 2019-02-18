Вирок Януковича про держзраду: адвокати подали апеляцію

Екс-президент Віктор Янукович засуджений за державну зраду до 13 років в’язниці заочно. Його адвокат Юрій Рябовол подав апеляцію на цей вирок.

Речниця суду Інна Свинаренко сказала, що оскарження відбулося в понеділок, 18 лютого. Тепер справу направлять до Київського апеляційного суду, пише "Українська правда".

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Інна додала, що перегляд вироку почнеться не раніше, ніж через 30 днів після проголошення вироку, аби дати змогу подати апеляції усім сторонам у справі.

Приватний адвокат Януковича Олександр Байдик заявив у коментарі "Громадському", що Юрій Рябовол не контактує з іншими захисниками екс-президента.

Який вирок отримав Янукович?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

Що відомо про Віктора Януковича: останні новини?24 січня український суд визнав Януковича винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. При цьому Янукович отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади.



Держзрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у Путіна застосувати війська РФ для "відновлення законності" в Україні.



Після вироку суду, 6 лютого, Янукович дав прес-конференцію у Москві. Там він заявив, що більшість українців не вірять у його провину, що війна на Донбасі – це "конфлікт", створення ПЦУ – "великий гріх" та багато іншого. Зокрема, Янукович відзначився традиційною для нього манерою спілкування, заявивши, що його "кинули, як лоха" у підписанні так званої Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні під час Майдану.