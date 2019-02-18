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      Приговор Януковичу о госизмене: адвокаты подали апелляцию

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      На приговор Януковича о госизмене адвокаты подали апелляцию
      На приговор Януковича о госизмене адвокаты подали апелляцию / vistanews.ru

      Экс-президент Виктор Янукович осужден за государственную измену к 13 годам тюрьмы заочно. Его адвокат Юрий Рябовол подал апелляцию на этот приговор.

      Пресс-секретарь суда Инна Свинаренко сказала, что обжалование произошло в понедельник, 18 февраля. Теперь дело направят в Киевский апелляционный суд, пишет "Украинская правда".

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      Инна добавила, что пересмотр приговора начнется не раньше, чем через 30 дней после провозглашения приговора, чтобы дать возможность подать апелляции всем сторонам по делу.

      Частный адвокат Януковича Александр Байдык заявил в комментарии "Громадскому", что Юрий Рябовол не контактирует с другими защитниками экс-президента.

      Какой приговор получил Янукович?
      После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

      Что известно о Викторе Януковиче: последние новости?
      24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) из-за совершения преступления под влиянием представителей российской власти.

      Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у Путина применить войска РФ для "восстановления законности" в Украине.

      После приговора суда, 6 февраля, Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Там он заявил, что большинство украинцев не верят в его вину, что война на Донбассе – это "конфликт", создание ПЦУ – "большой грех" и многое другое. В частности, Янукович отличился традиционной для него манерой общения, заявив, что его "кинули, как лоха" в подписании так называемого Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине во время Майдана.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Расследования Криминальные новости Судьи
      Источник: 24 Канал
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