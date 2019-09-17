Как экономический союз России и Беларуси повлияет на Украину

В СМИ все больше говорят об экономическом объединении России и Беларуси. Для Украины такой союз может стать проблемой, ведь Минск не будет иметь возможности реализовывать значительную часть украинских экономических программ.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал политолог Игар Тышкевич.

Подробнее читайте в статье 24 канала: Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину

Если Беларусь позволит загнать себя в ловушку и согласится на все условия Российской Федерации, то она должна будет вводить санкции против третьих государств. Это означает, что Беларусь автоматически попадает под санкции Украины и США.

На самом деле это не является хорошим знаком, ведь тогда Беларусь значительно ограничит свою внешнюю политику.

В таком случае, через 5-6 лет власти Российской Федерации значительно усилят свой политический контроль.

Что известно об экономической интеграции России и Беларуси?

Беларусь и Россия ведут переговоры относительно единого Налогового кодекса, Гражданского кодекса и внешнеполитической торговли. Также государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, а также объединить банковский надзор, оставив два центробанки. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.



Страны также собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.