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      Як економічний союз Росії та Білорусі вплине на Україну

      86 Читать новость на русском
      Конфедерація Росії і Білорусі
      Конфедерація Росії і Білорусі / polskieradio

      У ЗМІ все більше говорять про економічне об'єднання Росії та Білорусі. Для України такий союз може стати проблемою, адже Мінськ не матиме можливості реалізовувати значну частину українських економічних програм.

      Про це у коментарі 24 каналу розповів політолог Ігар Тишкевич.

      Детальніше читайте у статті 24 каналу: Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну

      Якщо Білорусь дозволить загнати себе в пастку та погодиться на всі умови Російської Федерації, то вона повинна буде вводити санкції проти третіх держав. Це означає, що Білорусь автоматично потрапляє під санкції України та США. 

      Насправді це не є хорошим знаком, адже тоді Білорусь значно обмежить свою зовнішню політику. 

      В такому випадку, через 5-6 років влада Російської Федерації значно посилить свій політичний контроль. 

      Що відомо про економічну інтеграцію Росії і Білорусі?Білорусь та Росія ведуть переговори стосовно єдиного Податкового кодексу, Громадянського кодексу і зовнішньополітичної торгівлі. Також держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, а також об'єднати банківський нагляд, залишивши два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.

      Країни також збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини Білорусі
      Джерело: 24 канал
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