Как экс-депутат Мартыненко продолжал получать миллионные госконтракты несмотря на дело НАБУ

Государственное публичное акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания" в 2017 году продолжило заключать контракты на поставку титановой продукции с австрийской фирмой-посредником Bollwerk, которая связана с бывшим народным депутатом Николаем Мартыненко.

Об этом говорится в расследовании "Титановое обогащение" Николая Мартыненко" программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый").

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Сотрудничество компаний продолжилось несмотря на то, что в этот период уже шло расследование НАБУ относительно убытков государству, нанесенных чиновниками государственного предприятия в результате сбыта продукции через эту фирму по заниженным ценам. Общая сумма новых контрактов, заключенных с Bollwerk за 2017 год, составила более 53 миллионов долларов.

Журналисты сравнили стоимость продукции, по которой государственное предприятие отпускало продукцию через компанию Bollwerk, и обнаружили, что для этой фирмы она была вдвое-втрое дешевле, чем во время расчетов напрямую с конечным потребителем.

Например, по данным Государственной фискальной службы, в мае 2017 года за поставку ильменитового концентрата одной российской компании объемом в 22 тонны Bollwerk заплатила государственной компании около 4 тысяч долларов – то есть 18 центов за килограмм. В том же месяце поставка такого же сырья такого же объема другой российской компании, но напрямую, без посредника – стоила вдвое больше – около 8 тысяч долларов, или 35 центов за килограмм. При этом условия поставки товара были одинаковыми.



Схема сбыта ильменитового концентрата "Объединенной горно-химической компанией"

И "Объединенная горно-химическая компания" и фирма Bollwerk фигурируют в уголовном производстве НАБУ относительно коррупционной схемы по продаже титановой продукции. По версии следствия, австрийская фирма покупала титановую продукцию по заниженным ценам, а продавала зарубежному потребителю – по рыночным. Такое сотрудничество нанесло ущерб государству в более 13 миллионов долларов, или почти 300 миллионов гривен, говорится в расследовании.

В ходе досудебного расследования было установлено, что компания Bollwerk аффилирована со служебными лицами "ОГХК",

– сообщила старший детектив Елена Кролевецкая, говорится в расследовании "Схем".

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Компания-посредник Bollwerk упоминается в другом деле, которое также расследует НАБУ и в котором фигурирует Николай Мартыненко. По версии следствия, на счета Bollwerk и на пользу экс-депутата якобы перечислялась часть средств, полученных от соглашения между государственным предприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" и фирмой Steuermann. Последняя закупала урановый концентрат у поставщика из Казахстана по меньшей цене, а продавала украинскому государственному комбинату – по большей. Сумма переплаты "оседала" на счетах этой компании-посредника. Steuermann в НАБУ называют фирмой, подконтрольной Мартыненко, говорится в расследовании.

Согласно данным официального австрийского реестра юридических лиц, у обеих компаний – Steuermann и Bollwerk – совместный директор – Вольфганн Айбергер. Стоит отметить, что в Bollwerk он еще и акционер.

Контракты с Bollwerk государственное предприятие начало заключать при руководстве Руслана Журило. Издание "Лигабизнесинформ" писало, что Журило был назначен в 2014 году гендиректором "Объединенной горно-химической компании" по протекции Мартыненко. Однако сам Мартыненко факт протекционизма опровергал.

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На время следствия НАБУ решением Соломенского районного суда города Киева 21 января 2017 года глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило был отстранен от исполнения обязанностей, зато контракты с австрийской фирмой-посредником продолжают заключать.

Сергей Лещенко отметил, что руководство объединенной горно-химической компании до сих пор контролируется господином Журилом. Однако сам Руслан Журило в комментарии журналистам это опроверг

"Схемы" также обратились за комментарием к Николаю Мартыненко. В ответ бывший народный депутат обвинил редакцию "Радио Свобода" в необъективности и сказал, что "готов в любом суде доказать безосновательность фейковых обвинений со стороны НАБУ, которые они рисовали более 2 лет".