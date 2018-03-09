Як екс-депутат Мартиненко продовжував отримувати мільйонні держконтракти попри справу НАБУ

Державне публічне акціонерне товариство "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" у 2017 році продовжило укладати контракти на постачання титанової продукції з австрійською фірмою-посередником Bollwerk, яка пов’язана з колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком.

Про це йдеться у розслідуванні "Титанове збагачення" Миколи Мартиненка" програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший").

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Співпраця компаній продовжилась попри те, що в цей період вже тривало розслідування НАБУ щодо збитків державі, завданих посадовцями державного підприємства в результаті збуту продукції через цю фірму за заниженими цінами. Загальна сума нових контрактів, укладених з Bollwerk за 2017 рік сягнула більше 53 мільйонів доларів.

Журналісти порівняли вартість продукції, за якою державне підприємство відпускало продукцію через компанію Bollwerk, та виявили, що для цієї фірми вона була вдвічі-втричі дешевша, аніж під час розрахунків напряму з кінцевим споживачем.

Наприклад, за даними Державної фіскальної служби, у травні 2017 року за поставку ільменітового концентрату одній російській компанії об’ємом у 22 тонни Bollwerk заплатила державній компанії близько 4 тисяч доларів – тобто 18 центів за кілограм. У тому ж місяці поставка такої самої сировини такого ж об’єму іншій російській компанії, але напряму, без посередника – коштувала удвічі більше – близько 8 тисяч доларів, або 35 центів за кілограм. При цьому умови поставки товару були однаковими.



Схема збуту ільменітового концентрату "Об’єднаною гірничо-хімічна компанією"

І "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", і фірма Bollwerk фігурують у кримінальному провадженні НАБУ щодо корупційної схеми з продажу титанової продукції. За версією слідства, австрійська фірма купувала титанову продукцію за заниженими цінами, а продавала закордонному споживачу – за ринковими. Така співпраця завдала збитків державі у понад 13 мільйонів доларів або майже 300 мільйонів гривень, мовиться у розслідуванні.

В ході досудового розслідування було встановлено, що компанія Bollwerk афілійована зі службовими особами "ОГХК",

– повідомила старший детектив Олена Кролевецька, йдеться у розслідуванні "Схем".

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Компанія-посередник Bollwerk згадується в іншій справі, яку також розслідує НАБУ і в якій фігурує Микола Мартиненко. За версією слідства, на рахунки Bollwerk та на користь екс-депутата нібито перераховувалась частина коштів, отриманих від угоди між державним підприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та фірмою Steuermann. Остання закуповувала урановий концентрат у постачальника з Казахстану за меншою ціною, а продавала українському державному комбінату – за більшою. Сума переплати "осідала" на рахунках цієї компанії-посередника. Steuermann у НАБУ називають фірмою підконтрольною Мартиненку, йдеться у розслідуванні.

Згідно даних офіційного австрійського реєстру юридичних осіб, в обох компаній – Steuermann і Bollwerk – спільний директор – Вольфганн Айбергер. Варто зазначити, що у Bollwerk він ще й акціонер.

Контракти з Bollwerk державне підприємство почало укладати за керівництва Руслана Журила. Видання "Лігабізнесінформ" писало, що Журило був призначений у 2014 році гендиректором "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" за протекцією Мартиненка. Проте сам Мартиненко факт протекціонізму спростовував.

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На час слідства НАБУ рішенням Солом’янського районного суду міста Києва 21 січня 2017 року голова правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслан Журило був відсторонений від виконання обов’язків, натомість контракти продовжують укладати із австрійською фірмою-посередником.

Сергій Лещенко зазначив, що керівництво об’єднаної гірничо-хімічної компанії досі контролюється паном Журилом. Проте сам Руслан Журило у коментарі журналістам це спростував

"Схеми" також звернулися по коментар до Микола Мартиненка. У відповідь колишній народний депутат звинуватив редакцію "Радіо Свобода" у необ’єктивності та зазначив, що "готовий в будь-якому суді довести безпідставність фейкових звинувачень з боку НАБУ, які вони малювали понад 2 роки".