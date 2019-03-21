Как Юлия Началова выступала на Донбассе и отдыхала в оккупированном Крыму

Певицу Юлию Началову, которая выступала на оккупированных территориях Украины, госпитализировали 11 марта. А уже 16 марта она умерла. Артистка выступала в Крыму и в Донецке, а также внесена в список "Миротворца".

Певицу Юлию Началову, которая выступала на оккупированных территориях Украины, госпитализировали 11 марта. По предварительной информации, врачи обнаружили у нее двустороннюю пневмонию, сепсис и гангрену. 38-летнюю россиянку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а впоследствии ввели в состояние медикаментозной комы. 16 марта 2019 года родственники и представители сообщили о смерти Юлии Началовой.

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Выступления на территории Донбасса

Началова пела на концерте ко дню защиты детей в оккупированном Донецке 2 июня 2018 года. Кроме нее, выступали российская группа "Премьер-министр" и экс-солистка группы "Тату" Лена Катина. Началова неоднократно тепло отзывалась о контролируемых боевиками территориях. Следовательно, в одном из интервью рассказала, что получает колоссальное удовольствие от пребывания в Донецке.



Началова дала концерт в оккупированном Донецке

Вскоре после концерта в Донецке, певица наведалась в оккупированный Крым и дала концерт там. Он состоялся 23 сентября, в Ялте.



Концерт певицы Юлии Началовой в Ялте осенью 2018 года

Информацию об этом она разместила в своем Instagram-блоге.

Певица писала о том, что чувствует себя "свободно" в Крыму. Именно поэтому не только гастролировала, но и отдыхала там.

После концертов, которые певица давала на оккупированных территориях, ее внесли в список базы "Миротворец".



Досье Юлии Началовой в базе " Миротворец"

Стоит отметить ее дуэт с певцом Александром Панайотовым, который родом из Запорожья, однако решил строить свою певческую карьеру в России.

Что такое "Миротворец"? Это – неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, которые считаются сепаратистами или "агентами Кремля".