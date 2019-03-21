Як Юлія Началова виступала на Донбасі та відпочивала в окупованому Криму

Співачку Юлію Началову, яка виступала на окупованих територіях України, госпіталізували 11 березня. А вже 16 березня вона померла. Артистка виступала у Криму та у Донецьку, а також внеснена до списку "Миротворця".

Співачку Юлію Началову, яка виступала на окупованих територіях України , госпіталізували 11 березня. За попередньою інформацією, лікарі виявили у неї двосторонню пневмонію, сепсис і гангрену. 38-річну росіянку підключили до апарату штучної вентиляції легенів, а згодом ввели у стан медикаментозної коми. 16 березня 2019 року родичі та представники повідомили про смерть Юлії Началової.

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Виступи на території Донбасу

Началова співала на концерті до дня захисту дітей в окупованому Донецьку 2 червня 2018 року. Окрім неї, виступали російський гурт "Прем'єр-міністр" і екс-солістка гурту "Тату" Олена Катіна. Началова неодноразово тепло відгукувалась про контрольовані бойовиками території. Відтак, у одному з інтерв'ю розповіла, що отримує колосальне задоволення від перебування в Донецьку.



Началова дала концерт в окупованому Донецьку

Невдовзі після концерту в Донецьку, співачка навідалась до окупованого Криму та дала там концерт. Він відбувся 23 вересня, у Ялті.



Концерт співачки Юлії Началової у Ялті восени 2018 року

Інформацію про це вона розмістила у своєму Instagram-блозі.

Співачка писала про те, що почувається "вільно" у Криму. Саме тому не лише гастролювала, а й відпочивала там.

Опісля концертів, що співачка давала на окупованих територіях, її внесли до списку бази "Миротворець".



Досьє Юлії Началової у базі "Миротворець"

Варто відзначити її дует із співаком Олександром Панайотовим, що родом із Запоріжжя, проте вирішив провадити свою співочу кар'єру в Росії.

Що таке "Миротворець"?Це – неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ресурс складає і публікує у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані людей, які вважаються сепаратистами або ж "агентами Кремля".