Как Кабмин борется с контрабандой

В течение июня и июля в Кабмине показательно борются с контрабандой. Привлекают полицию и обещают сажать за решетку. Пока же в Кабмине потери госбюджета от контрабанды за год оценили в 105 миллиардов гривен.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, четыре тысячи кораблей не решаются зайти в украинские порты.

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Якобы ждут, чем закончится показная борьба с контрабандой. Кабинет Министров уверяет, что эти суда будут загонять из нейтральных вод силой.

Их надо из нейтральных вод военными морскими силами подогнать ближе к берегу,

– заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Владимир Гройсман в свою очередь пообещал в ближайшее время обратиться к Вооруженным силам Украины, чтобы они провели вблизи подозрительных кораблей учения.

Премьер Владимир Гройсман и министр обороны Степан Полторак

Но действительно ли корабли, о которых шла речь, причастны к незаконному ввозу товаров – неизвестно. Тем временем в правительстве насчитали 105 миллиардов гривен убытков от контрабанды за год, а это – десятая часть бюджета. Теперь с нелегальными товарами будет бороться полиция. В Кабмине приняли постановление, согласно которому правоохранители могут круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля.

Кому-то не понравится наша деятельность. Наверное, будут говорить о давлении на бизнес. Я хочу четко заявить, что мы будем работать только в рамках закона,

– заверил заместитель председателя Нацполиции Украины Игорь Купранец.

Председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предлагает создать Национальное бюро финансовой безопасности. Тогда экономическими преступлениями, в частности контрабандой, будут заниматься детективы бюро, а на них влиять значительно сложнее, чем на полицейского или работника СБУ.

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Также контрабандистов обещают сажать за решетку. Ведь максимум что сейчас грозит правонарушителям – штраф до 8,5 тысяч гривен или админарест до 15 суток. Уголовную ответственность за контрабанду отменили еще в 2012 году.