Як Кабмін бореться з контрабандою

Упродовж червня та липня у Кабміні показово борються з контрабандою. Залучають поліцію і обіцяють саджати за ґрати. Наразі ж у Кабміні втрати держбюджету від контрабанди за рік оцінили у 105 мільярдів гривень.

За словами Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, чотири тисячі кораблів не наважуються зайти в українські порти.

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Мовляв, чекають, чим закінчиться показна боротьба з контрабандою. Кабінет міністрів запевняє, що ці судна заганятимуть з нейтральних вод силою.

Їх треба з нейтральних вод військовими морськими силами підігнати ближче до берега,

– заявив Міністр оборони України Степан Полторак.

Володимир Гройсман, у свою чергу, пообіцяв найближчим часом звернутися до Збройних Сил України, що вони провели поблизу підозрілих кораблів навчання.



Прем'єр Володимир Гройсман та Міністр оборони Степан Полторак

Та чи справді кораблі, про які йшла мова, причетні до незаконного ввезення товарів – невідомо. Тим часом в уряді нарахували 105 мільярдів гривень збитків від контрабанди за рік, а це – десята частина бюджету. Тепер з нелегальними товарами боротиметься поліція. У Кабміні ухвалили постанову, згідно з якою правоохоронці можуть цілодобово перебувати в зонах митного контролю.

Комусь не сподобається наша діяльність. Напевно, будуть говорити про тиск на бізнес. Я хочу чітко заявити, що ми будемо працювати тільки в рамках закону,

– запевнив заступник голови Нацполіції України Ігор Купранець.

Голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна пропонує створити Національне бюро фінансової безпеки. Тоді економічними злочинами, зокрема контрабандою, займатимуться детективи бюро, а на них впливати значно складніше, ніж на полісмена чи працівника СБУ.

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Також контрабандистів обіцяють саджати за грати. Адже максимум, що наразі загрожує правопорушникам – штраф до 8,5 тисяч гривень або адмінарешт до 15 діб. Кримінальну відповідальність за контрабанду скасували ще у 2012 році.