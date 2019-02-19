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      Как кандидаты используют детей для пиара

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      Почему такие методы являются действенными?
      Почему такие методы являются действенными? / Iryna Gerashchenko / Facebook

      Кандидаты в президенты с приближением выборов применяют все возможные способы, чтобы понравиться людям. Одним из проверенных методов является использование для этого детей. Рассказываем, как последнее влияет на избирателей и какие политики прибегают к такому.

      Как политики используют детей для пиара?

      Дарят подарки садикам и школам, обязательно фиксируя это на фото и видео, записывают трогательные рекламные или приветственные ролики и тому подобное.

      Так, недавно Юлия Тимошенко поделилась видео из аэропорта Львова, куда она прилетела в рамках предвыборного тура по Украине. Кандидат в президенты отметила, что "несмотря на дождь Львов встретил ее очень тепло".

      Действительно, Юлию Владимировну ждали улыбающиеся дети с цветами и подарками, а одна девочка даже попросила осуществить ее давнюю мечту – "сыграть на скрипке гимн для будущего президента, чтобы он закончил эту войну". Конечно, постановка была зафиксирована на камеру, а слова – протитрованы, чтобы зрители безошибочно поняли детский посыл.

      Юлия Тимошенко о малышах вспомнила и перед Новым годом. Часть школьников и детей в садиках Житомира получили пакеты с конфетами, печеньем и календарями с изображением Юлии Владимировны.

      Тимошенко
      Подарки под елочку от Тимошенко

      Также Юлия Тимошенко представила ролик по случаю Рождества и Нового года, в котором впервые показала всю свою семью, в том числе и двухлетнюю внучку Еву. Видео начинается с трогательных пожеланий, которые читает ребенок.

      В конце декабря Дедом Морозом поработал и Олег Ляшко. Его дочь Влада тоже принимала участвие в действии – ей досталась роль Снегурочки. Они привезли подарки в два детских садика Черниговской области. И, конечно, опубликовали фото и видеоотчет на сайте Радикальной партии.

      Ляшко
      Олег Ляшко переоделся в Деда Мороза

      Действующего президента Петра Порошенко также обвиняли в пиаре с помощью детей. Так, 11 февраля вице-спикер парламента и соратник президента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook рассказала историю мальчика из Борисполя, который "рыдал на всю улицу", потому что хотел сделать селфи с Порошенко. По ее словам, кортеж уже должен был выезжать, однако Петр Алексеевич вышел из машины и сфотографировался с малышом, его братом и отцом. Все остались довольны и счастливы.

      Порошенко
      Петро Порошенко вышел из кортежа, чтобы якобы успокоить мальчика​

      Также на форум, во время которого он официально заявил о решении идти в президенты, Порошенко привел всю семью, учитывая внуков – Петра и Лизу. Фото сторонники президента назвали очень трогательным и душевным. Однако некоторые эксперты усомнились в целесообразности присутствия детей на таком мероприятии.

      Порошенко
      Поклонники действующего президента были тронуты этим фото

      Ряд политиков также традиционно используют детей в роликах-поздравлениях. Так, Юрий Бойко в своем пасхальном видео делает акцент на мир, который олицетворяет радостная детвора вокруг него.

      Александр Шевченко в видео-поздравлении с Новым годом и Рождеством также не удержался от хода с использованием улыбающихся детей-колядников.

      Как это влияет на избирателей?

      Дети всегда вызывают положительные эмоции. А с точки зрения политтехнологий, использование положительных эмоций влияет на соответствующее восприятие кандидата избирателями. То есть положительный отзыв, который дают избиратели по отношению к ребенку, автоматически транслируется на политика, которого рекламируют.

      Дети, как и, например, котики в Facebook или другие милые вещи, вызывают положительные эмоции. Главная задача политтехнолога переместить эти эмоции, которые вызывают картинки или ощущения к тем или иным персонажам, на конкретного кандидата,
      – объясняет в комментарии 24 канала политический эксперт Михаил Чаплыга.

      По его словам, это действительно имеет реальное влияние на избирателей, ведь люди голосуют эмоционально. А использование детей в агитации всегда вызывает реакцию.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      Стоит отметить, что использование изображений детей без разрешения родителей – незаконно. Если они не согласны, чтобы малышей использовали в агитационных роликах или на фото вместе с кандидатами, то могут обратиться в полицию с требованием расследования использования персональных данных их детей без согласия. Тогда эти данные должны быть удалены из открытого доступа. Исключением являются случаи, когда это происходит в публичных местах.

      А вот в садиках, школах и вузах запрещено проводить любые политические или агитационные мероприятия, согласно статье 31 Закона об образовании.

      Читайте также: В Днепре детям раздавали накидки, агитирующие за Януковича: фото

      Относительно подарков, то их, к моменту старта избирательной кампании, каждый может беспрепятственно дарить школьникам и малышам из детских садов. Здесь речь не идет о рекламе в понимании законодательства. Однако снимать это без согласия родителей нельзя.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Статьи Публикации Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости политики Олег Ляшко Юрий Бойко Реклама
      Источник: 24 канал
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