17:15
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, 18 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Як кандидати використовують дітей для піару

      762 Читать новость на русском
      Чому такі методи є дієвими?
      Чому такі методи є дієвими? / Iryna Gerashchenko / Facebook

      Кандидати у президенти з наближенням виборів застосовують усі можливі способи, аби сподобатися людям. Одним із перевірених методів є використання для цього дітей. Розповідаємо, як останнє впливає на виборців і які політики вдаються до такого.

      Як політики використовують дітей?

      Дарують подарунки садочкам і школам, обов’язково фіксуючи це на фото та відео, записують зворушливі рекламні чи привітальні ролики тощо.

      Так, нещодавно Юлія Тимошенко поділилася відео з аеропорту Львова, куди вона прилетіла у рамках передвиборчого туру Україною. Кандидат у президенти зазначила, що "попри дощ Львів зустрів її дуже тепло".

      Справді, на Юлію Володимирівну чекали усміхнені діти з квітами та подарунками, а одна дівчинка навіть попросила здійснити її давню мрію – "зіграти на скрипці гімн для майбутнього президента, щоб він закінчив цю війну". Звісно, постановка була зафіксована на камеру, а слова – протитровані, аби глядачі безпомилково зрозуміли дитячий посил.

      Юлія Тимошенко про малечу згадала і перед Новим роком. Частина школярів та дітлахів у садочках Житомира отримали пакунки з цукерками, печивом та календарями з зображенням Юлії Володимирівни.

      Тимошенко
      Подарунки під ялинку від Тимошенко

      Також Тимошенко презентувала ролик з нагоди Різдва та Нового року, в якому вперше показала всю свою родину, зокрема і дворічну онуку Єву. Відео починається зі зворушливих побажань, які читає дитина.

      У кінці грудня Дідом Морозом попрацював і Олег Ляшко, долучивши до цього дійства і власну доньку Владу, яка виконувала роль Снігуроньки. Вони привезли подарунки до двох дитячих садочків на Чернігівщині. І, звісно, опублікували фото- та відеозвіт на сайті Радикальної партії.

      Ляшко
      Олег Ляшко переодягнувся у Діда Мороза

      Чинного президента Петра Порошенка також звинувачували у піарі за допомогою дітей. Так, 11 лютого віце-спікерка парламенту та соратниця президента Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook розповіла історію хлопчика з Борисполя, який "ридав на всю вулицю", бо хотів зробити селфі з Порошенком. За її словами, кортеж уже мав їхати, однак Петро Олексійович вийшов з машини та сфотографувався з малим, його братиком і батьком. Всі залишилися задоволені та щасливі.

      Порошенко
      Петро Порошенко вийшов з кортежу, щоб нібито заспокоїти хлопчика

      Також на форум, під час якого він офіційно заявив про рішення йти у президенти, Порошенко привів усю сім'ю, враховуючи онуків – Петрика і Лізу. Фото прихильники президента назвали дуже зворушливим та душевним. Проте деякі експерти засумніватися у доцільності присутності дітей на такій події.

      Порошенко
      Прихильники чинного президента були зворушені цим фото

      Низка політиків також традиційно використовують дітей у роликах-привітаннях. Так, Юрій Бойко у своєму великодньому відео робить акцент на мир, який уособлює радісна малеча навколо нього.

      Олександр Шевченко у відео-привітанні з Новим роком та Різдвом також не втримався від ходу з використанням усміхнених дітей-колядників.

      Як це впливає на виборців?

      Діти завжди викликають позитивні емоції. А, з точки зору політтехнологій, використання позитивних емоцій впливає на відповідне сприйняття кандидата виборцями. Тобто позитивних відгук, який дають виборці стосовно дитини, автоматично транслюється на політика, якого рекламують.

      Діти, як і, наприклад, котики у Facebook чи інші милі речі, викликають позитивні емоції. Головне завдання політтехнолога перемістити ці емоції, які викликають картинки або відчуття до тих чи інших персонажів, на конкретного кандидата,
      – пояснює у коментарі 24 каналу політичний експерт Михайло Чаплига.

      За його словами, це справді має реальний вплив на виборців, адже люди голосують емоційно. А використання дітей у агітації завжди викликає реакцію.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Варто зазначити, що використання зображень дітей без дозволу батьків – незаконно. Якщо вони не згодні, аби малечу використовували у агітаційних роликах чи на фото разом з кандидатами, то можуть звернутися до поліції з вимогою розслідування використання персональних даних їх дітей без згоди. Тоді ці дані мають бути видалені з відкритого доступу. Винятком є випадки, коли це відбувається у публічних місцях.

      А от у садочках, школах і навіть ВНЗ заборонено проводити будь-які політичні або агітаційні заходи, згідно з статтею 31 Закону про освіту.

      Читайте також: У Дніпрі дітям роздавали накидки, що агітують за Януковича: фото

      Стосовно подарунків, то їх, до моменту старту виборчої кампанії, кожен може безперешкодно дарувати школярам та малечі з дитячих садочків. Тут мова не йде про політичну рекламу в розумінні законодавства. Проте знімати це дійство без дозволу батьків не можна.

      blog_ava
      Знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд помер
      сьогодні
      3618
      Автор: Світлана Попова
      Теги: Олег Ляшко Юрій Бойко Юлія Тимошенко - новини Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України Статті Публікації Реклама
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як кандидати використовують дітей для піару
      сьогодні , 17:00 Як кандидати використовують дітей для піару
      Світлана Попова 763
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      "Я для себе пройшов усі конкурси": Сергій Бабкін про Євробачення і хіт, яким підкорив радіо
      сьогодні , 16:00 "Я для себе пройшов усі конкурси": Сергій Бабкін про Євробачення і хіт, яким підкорив радіо
      579
      Львівська сотня – маленьке диво 19 лютого, завдяки якому вистояв Майдан
      сьогодні , 15:35 Львівська сотня – маленьке диво 19 лютого, завдяки якому вистояв Майдан
      Артем Овдієнко 1014
      Помер Карл Лагерфельд: що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel
      сьогодні , 14:45 Помер Карл Лагерфельд: що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel
      643
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук