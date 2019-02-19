Як кандидати використовують дітей для піару

Кандидати у президенти з наближенням виборів застосовують усі можливі способи, аби сподобатися людям. Одним із перевірених методів є використання для цього дітей. Розповідаємо, як останнє впливає на виборців і які політики вдаються до такого.

Як політики використовують дітей?

Дарують подарунки садочкам і школам, обов’язково фіксуючи це на фото та відео, записують зворушливі рекламні чи привітальні ролики тощо.

Так, нещодавно Юлія Тимошенко поділилася відео з аеропорту Львова, куди вона прилетіла у рамках передвиборчого туру Україною. Кандидат у президенти зазначила, що "попри дощ Львів зустрів її дуже тепло".

Справді, на Юлію Володимирівну чекали усміхнені діти з квітами та подарунками, а одна дівчинка навіть попросила здійснити її давню мрію – "зіграти на скрипці гімн для майбутнього президента, щоб він закінчив цю війну". Звісно, постановка була зафіксована на камеру, а слова – протитровані, аби глядачі безпомилково зрозуміли дитячий посил.

Юлія Тимошенко про малечу згадала і перед Новим роком. Частина школярів та дітлахів у садочках Житомира отримали пакунки з цукерками, печивом та календарями з зображенням Юлії Володимирівни.



Подарунки під ялинку від Тимошенко

Також Тимошенко презентувала ролик з нагоди Різдва та Нового року, в якому вперше показала всю свою родину, зокрема і дворічну онуку Єву. Відео починається зі зворушливих побажань, які читає дитина.

У кінці грудня Дідом Морозом попрацював і Олег Ляшко, долучивши до цього дійства і власну доньку Владу, яка виконувала роль Снігуроньки. Вони привезли подарунки до двох дитячих садочків на Чернігівщині. І, звісно, опублікували фото- та відеозвіт на сайті Радикальної партії.



Олег Ляшко переодягнувся у Діда Мороза

Чинного президента Петра Порошенка також звинувачували у піарі за допомогою дітей. Так, 11 лютого віце-спікерка парламенту та соратниця президента Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook розповіла історію хлопчика з Борисполя, який "ридав на всю вулицю", бо хотів зробити селфі з Порошенком. За її словами, кортеж уже мав їхати, однак Петро Олексійович вийшов з машини та сфотографувався з малим, його братиком і батьком. Всі залишилися задоволені та щасливі.



Петро Порошенко вийшов з кортежу, щоб нібито заспокоїти хлопчика

Також на форум, під час якого він офіційно заявив про рішення йти у президенти, Порошенко привів усю сім'ю, враховуючи онуків – Петрика і Лізу. Фото прихильники президента назвали дуже зворушливим та душевним. Проте деякі експерти засумніватися у доцільності присутності дітей на такій події.



Прихильники чинного президента були зворушені цим фото

Низка політиків також традиційно використовують дітей у роликах-привітаннях. Так, Юрій Бойко у своєму великодньому відео робить акцент на мир, який уособлює радісна малеча навколо нього.

Олександр Шевченко у відео-привітанні з Новим роком та Різдвом також не втримався від ходу з використанням усміхнених дітей-колядників.

Як це впливає на виборців?

Діти завжди викликають позитивні емоції. А, з точки зору політтехнологій, використання позитивних емоцій впливає на відповідне сприйняття кандидата виборцями. Тобто позитивних відгук, який дають виборці стосовно дитини, автоматично транслюється на політика, якого рекламують.

Діти, як і, наприклад, котики у Facebook чи інші милі речі, викликають позитивні емоції. Головне завдання політтехнолога – перемістити ці емоції, які викликають картинки або відчуття до тих чи інших персонажів, на конкретного кандидата,

– пояснює у коментарі 24 каналу політичний експерт Михайло Чаплига.

За його словами, це справді має реальний вплив на виборців, адже люди голосують емоційно. А використання дітей у агітації завжди викликає реакцію.

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Варто зазначити, що використання зображень дітей без дозволу батьків – незаконно. Якщо вони не згодні, аби малечу використовували у агітаційних роликах чи на фото разом з кандидатами, то можуть звернутися до поліції з вимогою розслідування використання персональних даних їх дітей без згоди. Тоді ці дані мають бути видалені з відкритого доступу. Винятком є випадки, коли це відбувається у публічних місцях.

А от у садочках, школах і навіть ВНЗ заборонено проводити будь-які політичні або агітаційні заходи, згідно з статтею 31 Закону про освіту.

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Стосовно подарунків, то їх, до моменту старту виборчої кампанії, кожен може безперешкодно дарувати школярам та малечі з дитячих садочків. Тут мова не йде про політичну рекламу в розумінні законодавства. Проте знімати це дійство без дозволу батьків не можна.