Как Коломойский проиграл в судах НБУ почти миллиард гривен: детали громкого дела

В 2018 году одним из важных направлений работы Нацбанка в судебной плоскости стал процесс взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, в частности, с бывшего акционера "Приватбанка" Игоря Коломойского. Так, в течение последних двух месяцев хозсуды приняли 19 решений в пользу НБУ на общую сумму в 947 миллионов гривен в спорах со структурами, связанными с олигархом.

Об этом рассказал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Украины Виктор Григорчук, передает "Экономическая правда".

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"Почти четыре месяца назад Национальный банк подал 148 исков против бизнесмена и связанных с ним 32 компаний на общую сумму около 10 миллиардов гривен. Цель этих исков – заставить ответчиков выполнить взятые на себя обязательства. Задолго до вхождения государства в капитал "Приватбанка" НБУ предоставлял финучреждению кредиты рефинансирования", – объясняет представитель госрегулятора.

По его словам, Игорь Коломойский, который тогда был совладельцем финучреждения, предоставил центральному банку персональную гарантию, что эти кредиты будут погашены. Кроме личного поручительства, продолжает он, Национальный банк по соответствующим договорам также обеспечение получил от подконтрольных Коломойскому компаний.

В обеспечение обязательств НБУ передавались уже всем известные объекты: "Буковель", "Биола", самолеты МАУ, агротерминал, недвижимость по всей стране, а также другое движимое и недвижимое имущество. Поскольку на май 2018 года в Приватбанке сформировалась просроченная задолженность перед НБУ на сумму около 10 миллиардов гривен, Национальный банк получил законное право требовать погашения этого долга за счет, в частности, имущества поручителей. Уже сейчас можем говорить о первых успехах во время рассмотрения этих исков, ведь за последние два месяца хозяйственные суды приняли 19 решений в пользу Национального банка на общую сумму в 947 миллионов гривен. В частности суды удовлетворили иски НБУ к таким компаниям: "Финилон" (9 исков), "Эверест Истейт" (4 иска), "Эдельвейс-2000" (3 иска), "Скорзонера" (2 иска), "Кобос" (1 иск),

– отмечает специалист.

В то же время он подчеркивает, что названия самих компаний являются почти неизвестными широкой публике, однако больший интерес должен вызвать список имущества, которое они предоставили Национальному банку в качестве обеспечения по обязательствам "Приватбанка".

Так, компания "Скорзонера" передала НБУ в ипотеку земельные участки курорта "Буковель", тогда как другие вышеупомянутые компании предоставили в обеспечение недвижимость в Киеве и Крыму. Некоторые из принятых 19 судебных решений уже вступили в законную силу. Это открыло перед Национальным банком возможность начать процедуру взыскания заложенного имущества путем его продажи на публичных торгах. Но и наши оппоненты в судах времени зря не теряют, и успели оспорить некоторые из этих решений. Несмотря на это Национальный банк готов идти к логическому завершению начатого процесса. Чтобы снять все вопросы, отметим, что Национальный банк требует погашения задолженности от поручителей, поскольку такое право закреплено, в частности Гражданским кодексом Украины и соответствующими договорами с поручителями,

– констатирует Григорчук.

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Относительно дальнейших действий, убеждает он, в НБУ ожидают, что уже до конца года значительная часть остальных исков к имущественным поручителям будет рассмотрена в судах первой инстанции в их пользу.

"К тому же, большую надежду Национальный банк возлагает на судебные иски лично к гражданину Игорю Коломойскому. Еще в 2015 году он поручился перед НБУ за "Приватбанк" всеми своими доходами и имуществом. Теперь мы готовы это личное поручительство "обналичить", подав 5 исков против него в Хозяйственный суд Днепропетровской области и суд первой инстанции в Женеве. В то же время НБУ известно о наличии у бизнесмена имущества и действующих компаний в Украине. В связи с этим мы обратились в Верховный Суд, который и определит юрисдикцию этого спора", – подытожил один из руководителей юридического департамента Нацбанка.

Напомним, в начале июня Верховный Суд отказал "Приватбанку" в взыскании с канала "1+1" долга перед Союзом европейских футбольных ассоциаций, который составлял 1,6 миллиона евро.