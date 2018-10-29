Як Коломойський програв у судах НБУ майже мільярд гривень: деталі гучної справи

У 2018 році одним із важливих напрямів роботи Нацбанку в судовій площині став процес стягнення заборгованості за кредитами рефінансування, зокрема, з колишнього акціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського. Так, упродовж останніх двох місяців госпсуди ухвалили 19 рішень на користь НБУ на загальну суму у 947 мільйонів гривень у спорах зі структурами, пов'язаних з олігархом.

Про це розповів начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку України Віктор Григорчук, передає "Економічна правда".

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"Майже чотири місяці тому Національний банк подав 148 позовів проти бізнесмена та пов’язаних з ним 32 компаній на загальну суму у близько 10 мільярдів гривень. Мета цих позовів – змусити відповідачів виконати взяті на себе зобов'язання. Задовго до входження держави в капітал "Приватбанку" НБУ надавав фінустанові кредити рефінансування", – пояснює представник держрегулятора.

За його словами, Ігор Коломойський, який тоді був співвласником фінустанови, надав центральному банку персональну гарантію, що ці кредити буде погашено. Окрім особистої поруки, продовжує він, Національний банк за відповідними договорами також отримав забезпечення від підконтрольних Коломойському компаній.

У забезпечення зобов’язань до НБУ передавались вже всім відомі об’єкти: "Буковель", "Біола", літаки МАУ, агротермінал, нерухомість по всій країні, а також інше рухоме та нерухоме майно. Оскільки на травень 2018 року у ПриватБанку сформувалась прострочена заборгованість перед НБУ на суму у близько 10 мільярдів гривень, Національний банк отримав законне право вимагати погашення цього боргу за рахунок, зокрема, майна поручителів. Вже зараз можемо говорити про перші успіхи під час розгляду цих позовів, адже за останні два місяці господарські суди ухвалили 19 рішень на користь Національного банку на загальну суму у 947 мільйонів гривень. Зокрема суди задовольнили позови НБУ до такиих компаній: "Фінілон" (9 позовів), "Еверест Істейт" (4 позови), "Едельвейс-2000" (3 позови), "Скорзонера" (2 позови), "Кобос" (1 позов),

– зазначає фахівець.

Водночас він наголошує, що назви самих компаній є майже невідомими широкому загалу, однак більший інтерес повинен викликати перелік майна, яке вони надали Національному банку як забезпечення за зобов’язаннями "Приватбанку".

Так, компанія "Скорзонера" передала НБУ в іпотеку земельні ділянки курорту "Буковель", тоді як інші вищезгадані компанії надали в забезпечення нерухомість у Києві та Криму. Деякі з ухвалених 19 судових рішень вже набрали законної сили. Це відкрило перед Національним банком можливість розпочати процедуру стягнення заставного майна шляхом його продажу на публічних торгах. Але і наші опоненти в судах часу дарма не гають, і встигли оскаржити деякі з цих рішень. Попри це, Національний банк готовий іти до логічного завершення розпочатого процесу. Щоб "зняти всі питання", зазначимо, що Національний банк вимагає погашення заборгованості від поручителів, оскільки таке право закріплено, зокрема Цивільним кодексом України та відповідними договорами з поручителями,

– констатує Григорчук.

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Щодо подальших дій, переконує він, у НБУ очікують, що вже до кінця року значну частину решти позовів до майнових поручителів буде розглянуто в судах першої інстанції на їхню користь.

"До того ж, велику надію Національний банк покладає на судові позови особисто до громадянина Ігоря Коломойського. Ще у 2015 році він поручився перед НБУ за "Приватбанк" усіма своїми статками та майном. Тепер ми готові цю особисту поруку "перевести в готівку", подавши 5 позовів проти нього до Господарського суду Дніпропетровської області та Суду першої інстанції у Женеві. Водночас НБУ відомо про наявність у бізнесмена майна і чинних компаній в Україні. У зв’язку з цим ми звернулись до Верховного Суду, який і визначить юрисдикцію цієї суперечки", – підсумував один із керівників юридичного департаменту Нацбанку.

Нагадаємо, на початку червня Верховний Суд відмовив "Приватбанку" у стягненні з каналу "1+1" боргу перед Союзом європейських футбольних асоціацій, який становив 1,6 мільйона євро.