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00:31, 4 июля
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Как команда Порошенко провернула трюк с перерождением "Тониса" в "Прямый"

102 Читати новину українською
Трюк с перерождения
Трюк с перерождения / 24 канал

Бывший телеканал "Тонис" входил в неформальный холдинг Александра Януковича. Сейчас он сменил владельцев и бренд. От имени клана Порошенко новым акционером телеканала стал бывший депутат Владимир Макеенко, который в свое время входил в группу Порошенко в парламенте. Но это не единственный "трюк с перерождения" от команды Порошенко.

Об этом в своем блоге "Честная политика" рассказал украинский политик Сергей Лещенко.

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Нардеп Лещенко отметил, что теперь под логотипом "Прямого" Банковая регулярно атакует оппонентов Порошенко на выборах.

Провернув трюк с перерождения "Тониса" в телеканал "Прямый", команда Порошенко перешла ко второму акту действа. Речь идет о радиосети Александра Януковича, которая имела название "Супер-Радио", а затем провела ребрендинг и стала называться "Пятница",
– подчеркнул он.

Лещенко рассказал, что за правления Януковича никому не известная компания "Новый Горизонт" получила от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания сразу 55 частот. Фактически, это была кража государственного ресурса в угоду тогдашнему президенту. А после бегства Януковича и его окружения компанию передали в управление "Украинскому Медиа Холдингу", уже в угоду новой власти.

По словам политика, дальше случилось неожиданное. Слухи о том, что сладкий кусок радиорынка – 55 лицензий – переходит в другие руки. И эти слухи заставили окружение Порошенко активизироваться.

Они вступили в сговор с окружением Януковича,
– считает Лещенко.

По мнению нардепа, окружение Порошенко запустило сценарий, в котором предусмотрено, что на частотах, которые предоставляются за этими 55 лицензиями, будет транслироваться радиоверсия телеканала "Прямый" – то есть разговорное радио с целью промывания мозгов перед выборами.

Видео полного выпуска "Честная политика" с Сергеем Лещенко за 6 июля 2018


 

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко СМИ Видеоблоги Виктор Янукович
Источник: 24 канал
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