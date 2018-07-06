Як команда Порошенка провернула трюк з переродженням "Тоніса" у "Прямий"

Колишній телеканал "Тоніс" входив до неформального холдингу Олександра Януковича. Зараз він змінив власників та бренд. Від імені клану Порошенка новим акціонером телеканалу став колишній депутат Володимир Макеєнко, який свого часу входив у групу Порошенка в парламенті. Але це не єдиний "трюк з переродження" від команди Порошенка.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів український політик Сергій Лещенко.

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Нардеп Лещенко зауважив, що тепер під логотипом "Прямого" Банкова регулярно атакує опонентів Порошенка на виборах.

Провернувши трюк з переродження "Тонісу" в телеканал "Прямий", команда Порошенка перейшла до другого акту цього дійства. Ідеться про радіомережу Олександра Януковича, яка мала назву "Супер-Радіо", а потім провела ребрендинг та стала називатися "Пятница",

– наголосив він.

Лещенко розповів, що за правління Януковича нікому не відома компанія "Новий Обрій" отримала від Нацради з питань телебачення і радіомовлення відразу 55 частот. Фактично, це була крадіжка державного ресурсу на догоду тодішньому президенту. А після втечі Януковича і його оточення компанію передали в управління "Українському Медіа Холдингу", вже на догоду новій владі.

За словами політика, далі трапилося неочікуване. Чутки про те, що солодкий шмат радіоринку – 55 ліцензій – переходить у інші руки. І ці чутки змусили оточення Порошенка активізуватися.

Вони вступили в змову з оточенням Януковича,

– вважає Лещенко.

На думку нардепа, оточення Порошенка запустило сценарій, у якому передбачено, що на частотах, які надаються за цими 55 ліцензіями, буде транслюватися радіоверсія телеканалу "Прямий" – тобто розмовне радіо з метою промивання мізків перед виборами.

Відео повного випуску "Чесної політики" з Сергієм Лещенко за 6 липня 2018



