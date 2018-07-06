18:55
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як команда Порошенка провернула трюк з переродженням "Тоніса" у "Прямий"

172 Читать новость на русском
Трюк з переродження
Трюк з переродження / 24 канал

Колишній телеканал "Тоніс" входив до неформального холдингу Олександра Януковича. Зараз він змінив власників та бренд. Від імені клану Порошенка новим акціонером телеканалу став колишній депутат Володимир Макеєнко, який свого часу входив у групу Порошенка в парламенті. Але це не єдиний "трюк з переродження" від команди Порошенка.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів український політик Сергій Лещенко.

Читайте також: Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку

Нардеп Лещенко зауважив, що тепер під логотипом "Прямого" Банкова регулярно атакує опонентів Порошенка на виборах.

Провернувши трюк з переродження "Тонісу" в телеканал "Прямий", команда Порошенка перейшла до другого акту цього дійства. Ідеться про радіомережу Олександра Януковича, яка мала назву "Супер-Радіо", а потім провела ребрендинг та стала називатися "Пятница",
– наголосив він.

Лещенко розповів, що за правління Януковича нікому не відома компанія "Новий Обрій" отримала від Нацради з питань телебачення і радіомовлення відразу 55 частот. Фактично, це була крадіжка державного ресурсу на догоду тодішньому президенту. А після втечі Януковича і його оточення компанію передали в управління "Українському Медіа Холдингу", вже на догоду новій владі.

За словами політика, далі трапилося неочікуване. Чутки про те, що солодкий шмат радіоринку – 55 ліцензій – переходить у інші руки. І ці чутки змусили оточення Порошенка активізуватися.

Вони вступили в змову з оточенням Януковича,
– вважає Лещенко.

На думку нардепа, оточення Порошенка запустило сценарій, у якому передбачено, що на частотах, які надаються за цими 55 ліцензіями, буде транслюватися радіоверсія телеканалу "Прямий" – тобто розмовне радіо з метою промивання мізків перед виборами.

Відео повного випуску "Чесної політики" з Сергієм Лещенко за 6 липня 2018


 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко ЗМІ Відеоблоги Віктор Янукович
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
сьогодні, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 246
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сьогодні, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 639
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сьогодні, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 283
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сьогодні, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 126
До Дня поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей для здоров'я
сьогодні, 14:17 До Дня поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей для здоров'я
Настя Сукач 2393
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук