Как Кононенко пытается отбелить свою репутацию перед выборами

Часа политического Animal planet мы с вами будем смотреть почти целый год на всех телеканалах страны. Ведь в 2019 году нас ожидают выборы президента, а затем и парламентские, во время которых каждый кандидат будет пытаться реабилитироваться в глазах избирателей всеми возможными способами.

Журналист BIHUS info Анатолий Остапенко отметил, что самая крутая агитационная реклама уже увидела свет, и вряд ли кто-то сможет сделать что-то хуже.

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Продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов снял, как он его сам называет, документальный проект о правой руке президента Игоре Кононенко. Этот фильм должен был бы попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный продакт-плейсмент. Ведь в нем более 50 минут нахваливают народного депутата.

Начало фильма многообещающее. Пафосная музыка и не менее пафосная начитка. Такое впечатление, будто мы сейчас будем смотреть документальный фильм о канонизации "Нарика". Ой простите, мецената и бизнесмена Александра Петровского,

– сказал в своем блоге Остапенко.

В общем этот фильм состоял из шести актов, в которых Кононенко представляли меценатом, любящим семьянином, крепким хозяйственником и защитником страны. Все 50 минут он хвастался, как принимает граждан и решает вопросы, как любит своих детей и жену, как построил целую теннисную академию, чтобы дети играли в теннис.



Нардеп от "БПП" Игорь Кононенко

Однако все не так однозначно, ведь теннисный клуб – это бизнес семьи Кононенко. Он расположен на территории, которую Киевсовет в декабре 2014 года предоставил Кононенко в аренду на 25 лет. Они должны были реконструировать пионерский лагерь в детскую юношескую спортивную школу, поэтому власть передала землю бесплатно. Однако в 2015 году она начала работу как юношеская спортшкола.

В конце фильма они вместе с Головановым отправились под Киев в военную часть, где 30 лет назад служил Кононенко. Прогуливаясь по местам боевой славы Игоря Витальевича, они ни слова не сказали про уголовные дела, коррупционные скандалы и окружение, которое монополизирует целые бизнес-сферы в стране,

– подчеркнул журналист.

Также он добавил, что Кононенко не вспомнил и об уклонении бизнеса от налогов, о влиянии на Генеральную прокуратуру и теневой приватизации в энергетическом рынке. А сам Голованов свой документальный проект прокомментировал так: "Большой неожиданностью стало то, что после итогового монтажа из фильма вышло сладкое рекламное творение".

В съемках фильма участвовали 30 человек

Остапенко возмутился, как Кононенко мог не участвовать в фильме, ведь он самостоятельно начитывал 50-минутный текст.

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