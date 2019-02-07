Як депутат від "БПП" намагається відбілити свою репутацію напередодні виборів

Години політичного Animal planet ми з вами будемо дивитись майже цілий рік на всіх телеканалах країни. Адже у 2019 році нас очікують вибори президента, а потім і парламентські, під час яких кожен кандидат буде намагатись реабілітуватися в очах виборців усіма можливими способами.

Журналіст BIHUS info Анатолій Остапенко зазначив, що найкрутіша агітаційна реклама вже побачила світ, і навряд чи хтось зможе зробити щось гірше.

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Продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов зняв, як він його сам називає, документальний проект про праву руку президента Ігоря Кононенка. Цей фільм мав би потрапити до Книги рекордів Гіннеса, як найдовший продакт-плейсмент. Адже в ньому понад 50 хвилин нахвалюють народного депутата.

Початок фільму багатонадійний. Пафосна музика і не менш пафосна начитка. Таке враження, ніби ми зараз будемо дивитися документальний фільм про канонізацію "Наріка". Ой вибачте, мецената та бізнесмена Олександра Петровського,

– сказав у своєму блозі Остапенко.

Загалом цей фільм складався з шести актів, у який Кононенка представляли меценатом, люблячим сім'янином, міцним господарником та захисником країни. Усі 50 хвилин він хвалився, як приймає громадян та розв'язує питання, як любить своїх дітей та дружину, як збудував цілу тенісну академію, щоб діти грали в теніс.



Нардеп від "БПП" Ігор Кононенко

Проте все не так однозначно, адже тенісний клуб – це бізнес родини Кононенків. Він розташований на території, яку Київрада у грудні 2014 року надала Кононенку в оренду на 25 років. Вони мали б реконструювати піонерський табір на дитячу юнацьку спортивну школу, тому влада передала землю безкоштовно. Однак, 2015 року вона розпочала роботу не, як юнацька спортшкола.

Наприкінці фільму вони разом з Головановим відправились під Київ у військову частину де 30 років тому служив Кононенко. Прогулюючись місцями бойової слави Ігоря Віталійовича, вони жодного слова не сказали про кримінальні справи, корупційні скандали та оточення, яке монополізує цілі бізнес-сфери в країні,

– наголосив журналіст.

Також він додав, що Кононенко не згадав і про ухиляння його бізнесу від податків, про вплив на Генеральну прокуратуру та тіньову приватизацію в енергетичному ринку. А сам Голованов свій документальний проект прокоментував так: "великою несподіванкою стало те, що після підсумкового монтажу з фільму вийшло солодке рекламне творіння".



У зйомках фільму брали участь 30 людей

Остапенко обурився, як Кононенко міг не брати участі у фільмі, адже він самостійно начитував 50 хвилинний текст.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Анатолія Остапенка