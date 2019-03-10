Как критики медицинской реформы манипулируют украинцами

Те, кто критикует реформу здравоохранения, манипулируют общественным мнением, часто критикуя то, что еще не началось.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт ОО "Платформа здоровья" Тимофей Бадиков.

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По словам эксперта, недовольство украинцев вызвано тем, что в 2018 году произошла реформа только на первичном уровне, то есть в части, касающейся поликлиник. И там есть существенные изменения. По его словам, большинство "первичек" уже являются автономными – подписали коллективные договоры с Национальной службой здравоохранения.

Врачи первичек повысили качество своей работы, стали более ответственными. Реформа привела к росту зарплат – врачи получают зарплату в 2-3 раза больше, чем раньше. В Киеве 15-20 тысяч гривен, в регионах 13-15 тысяч,

– говорит Тимофей Бадиков.

Кроме того, рассказывает специалист, уже достаточно врачей, которые зарегистрировались как ФОТ. После подписания деклараций с пациентами они могут получать миллион гривен в год. В месяц – 80 тысяч гривен. С вычетами на аренду помещения, медперсонал, налоги и т.д. – прибыль составит до 40 тысяч.

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И главное, подчеркивает Бадиков, пациенту дали возможность выбрать врача, чего не было раньше. Недовольство же вызвано тем, что реформа вторичного и третичного уровня запускается только в 2019 году. Сейчас украинцы, которые обращаются в больницы, платят за операции и лекарства. И этим манипулируют критики реформы.

При этом, отмечает он, созданный Центр общественного здоровья занимается профилактикой инфекционных заболеваний, СПИД, туберкулеза, гепатита. А также неинфекционных – сердечно-сосудистых болезней, диабета. Благодаря его работе улучшена закупка и распределение вакцин. Есть стратегический запас вакцин 25%. Растет количество вакцинированных детей и взрослых.

Уменьшен уровень коррупции при закупке лекарств. Благодаря международным закупкам сэкономлено много бюджетных денег. Агентство медицинской закупки Украины помогает клиникам закупать лекарства по доступным ценам.

Что успела сделать Ульяна Супрун?

Она была в должности от 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья. Одни из главных достижений:

- запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

- поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

- старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.



6 февраля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". 14 февраля суд восстановил Ульяну Супрун в должности.