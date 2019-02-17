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      На Супрун снова подали в суд: на этот раз – однопартиец Мосийчука

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      На Супрун снова подали в суд
      На Супрун снова подали в суд / 24 канал

      На исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун снова подали в суд. На этот раз претензии к ней имеет народный депутат от фракции Радикальной партии Алексей Ленский.

      Автоматизированная система 15 февраля определила председательствующей судью Любовь Марулину, свидетельствуют данные сайта "Судебная власть Украины".

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      Заместитель председателя фракции Радикальной партии Андрей Лозовой пояснил, что иск Ленского касается якобы незаконного признания Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения, сообщает "Главком".

      Кабинет министров назначил Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги о закон,
      – рассказал Лозовой.

      Это не первый судебный иск против Супрун. Ранее в суд ее затянул нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он требовал запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. И суд частично удовлетворил просьбу политика. Супрун было запрещено участвовать в заседаниях Кабинета министров и голосовать, а также определять стратегическое развитие Минздрава. Однако она в дальнейшем могла выполнять обязанности первого заместителя министра – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.

      Мусийчук не нравилось, что и. о. министра до сих пор имеет гражданство США. На самом деле она получила украинское гражданство от президента еще в 2015 году. А двойное гражданство прямо не запрещено в Украине и его наличие не предусматривает никакого наказания.

      На сторону Супрун стала большая часть общества, а также Кабмин и Минюст и 14 февраля Окружной админсуд Киева отменил временный запрет Супрун управлять Минздравом.

      Что полезного для Украины сделала Ульяна Супрун?
      На своем посту чиновница находится с 1 августа 2016 года. За это время Супрун дала старт реформированию медицинской системы, реформе финансирования системы здравоохранения и развитию системы общественного здоровья.

      Одни из главных достижений:
      – запуск программы "Доступные лекарства", (на нее выделено 500 миллионов гривен);
      – поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      – старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в 2018 году. В рамках кампании украинцы выбирают себе врачей и подписывают с ними декларации.

      Что известно про Ульяну Супрун: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Радикальна партія Судьи Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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