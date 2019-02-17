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      На Супрун знову подали до суду: цього разу – однопартієць Мосійчука

      824 Читать новость на русском
      На Супрун знову подали до суду
      На Супрун знову подали до суду / 24 канал

      На виконувачку обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун знову подали до суду. Цього разу претензії до неї має народний депутат від фракції Радикальної партії Олексій Ленський.

      Автоматизована система 15 лютого визначила головуючою суддю Любов Маруліну, свідчать дані сайту "Судова влада України".

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      Заступник голови фракції Радикальної партії Андрій Лозовий пояснив, що позов Ленського стосується нібито незаконного признання Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я, повідомляє "Главком".

      Кабінет міністрів призначив Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я, хоча заступників повинен затверджувати сам міністр. Однак на той момент ця посада була вакантною. Таким чином, чинна влада витерла ноги об закон,
      – розповів Лозовий.

      Це не перший судовий позов проти Супрун. Раніше до суду її затягнув нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Він вимагав заборонити Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. І суд частково задовольнив прохання політика. Супрун було заборонено брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і голосувати, а також визначати стратегічний розвиток МОЗ. Проте вона надалі могла виконувати обов'язки першого заступника міністра – підписувати документи, розпорядження, видавати доручення.

      Мусійчукові не подобалось, що в. о. міністра досі має громадянство США. Насправді ж вона отримала українське громадянство від президента ще у 2015 році. А подвійне громадянство прямо не заборонене в Україні і його наявність не передбачає жодного покарання.

      На сторону Супрун стала велика частина суспільства, а також Кабмін та Мін’юст і 14 лютого Окружний адмінсуд Києва скасував тимчасову заборону Супрун керувати МОЗ.

      Що корисного для України зробила Уляна Супрун? На своїй посаді чиновниця перебуває з 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун дала старт реформуванню медичної системи, реформі фінансування системи охорони здоров'я та розвитку системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:

      – запуск програми "Доступні ліки", (на неї виділено 500 мільйонів гривень);
      – підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      – старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у 2018 році. В межах кампанії українці обирають собі лікарів і підписують із ними декларації.

      Що відомо про Уляну Супрун: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Судді Радикальна партія Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
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