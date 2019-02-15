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      Супрун заробляє менше за своїх заступників: відома зарплата за січень

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      Яка зарплата в Уляни Супрун
      Яка зарплата в Уляни Супрун / 24 канал

      Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун отримала зарплату за січень у розмірі 29 тисяч 415 гривень. Це значно менше, ніж зарплата кожного з заступників Супрун.

      Про це 24 каналу повідомили в МОЗ у відповідь на журналістський запит.

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      При цьому зарплата заступника чиновниці Романа Ілика склала 55 тисяч 223 гривні, заступника Павла Ковтонюка – 54 тисячі 909 гривень, Олександра Лінчевського – 42 тисячі 100 гривень, Ольги Стефанишиної – 57 тисяч 116 гривень.

      Що корисного для України зробила Уляна Супрун? На своїй посаді чиновниця перебуває з 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун дала старт реформуванню медичної системи, реформі фінансування системи охорони здоров'я та розвитку системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:

      – запуск програми "Доступні ліки", (на неї виділено 500 мільйонів гривень);
      – підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      – старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у 2018 році. В межах кампанії українці обирають собі лікарів і підписують із ними декларації.

      Довкола Уляни Супрун розгорівся скандал: чому? Нардеп-радикал Ігор Мосійчук подав до суду вимогу заборонити Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. І суд частково задовольнивши прохання нардепа. Політику не подобається, що Супрун досі має громадянство США. Насправді ж вона отримала українське громадянство від президента ще у 2015 році. До того ж подвійне громадянство прямо не заборонене в Україні і його наявність не передбачає жодного покарання.

      Рішенням суду Супрун було заборонено брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і голосувати, а також визначати стратегічний розвиток МОЗ. Проте вона надалі могла виконувати обов'язки першого заступника міністра – підписувати документи, розпорядження, видавати доручення.

      На сторону Супрун стала велика частина суспільства, а також Кабмін та Мін’юст і 14 лютого Окружний адмінсуд Києва скасував тимчасову заборону Супрун керувати МОЗ.

      Дивіться відео про Уляну Супрун:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Статистика Гроші Доходи політиків
      Джерело: 24 канал
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