Манту мочити можна, а Уляну Супрун – ні: магазин вивісив плакати на підтримку чиновниці

Магазин українських брендів "Всі. Свої Магазин" виступив на підтримку Уляни Супрун – відстороненої від роботи виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я України. Магазин розмістив на своїх вітринах плакати з написами "Манту мочити можна, а Уляну Супрун – ні".

"Наші вітрини – наш голос. Щодня їх бачать тисячі людей – і українці, й іноземці. Сьогодні ми змінили вітрини, аби підтримати Уляну Супрун", – повідомили в Instagram-акаунті магазину.

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Там наголосили, що підтримка позитивних змін у суспільстві і людей, які несуть якісні реформи, руйнують міфи та протидіють корупції, для проекту "Всі. Свої" є принциповою.



Автори допису також закликали всіх, хто розділяє їхню позицію, ставити в коментарях зелене яблуко – символ здорової нації.

Відтепер і ми знаємо те, що для цивілізованого світу є нормою: корупційним схемам у медицині – ні! Що більше пити води – то краще. Біг дійсно запобігає інфаркту. І головне: мочити манту – можна, а своїх – не дамо!,

– наголосили у "Всі. Свої".



Вітрини магазину "Всі. Свої" на підтримку Супрун

Чому суд відсторонив Уляну Супрун від виконання обов’язків голови МОЗ? Цього вимагав нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Він подав до суду заяву з вимогою заборонити Супрун працювати на посаді міністра охорони здоров'я.



Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов Мосійчука та заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". У суді пояснили, що Супрун відсторонили з посади з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді кажуть, що в. о. міністра мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України, хоча й не передбачає жодного покарання.



Сам Мосійчук не навів аргументів, чому вважає Супрун некомпетентною, щоб обіймати посаду в. о. міністра охорони здоров’я.



Відсторонення Супрун триватиме доти, допоки Окружний адмінсуд Києва не скасує своє рішення, або допоки чиновниця сама не подасть апеляційну скаргу. Тим часом Міністерство юстиції подало клопотання до суду про скасування відсторонення Супрун.



На час відсторонення Супрун обов'язки міністра охорони здоров'я виконуватиме її заступник Павло Ковтонюк.

Дивіться відео про Уляну Супрун: