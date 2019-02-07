Активісти назвали спосіб, як повернути Супрун у міністерство

Позов до суду Ігоря Мосійчука, якого Уляна Супрун жартома у своєму дописі назвала "невільним радикалом", відсторонив її від виконання обов'язків міністра.

Це призвело до труднощів у роботі відомства й на думку активістів наслідки можуть бути серйозними.

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У міністерстві відсторонення Супрун теж вважають дуже небезпечним прецидентом.

Ми оцінюємо це рішення, як небезпечний прецедент не для Уляни Супрун, не для МОЗ, а в цілому для стабільності роботи органів влади. Вони можуть за будь-яким позовом, в будь-який момент бути просто паралізовані. Це не є корисним для держави в цілому,

– заявив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

У суді не кажуть прямо, що відсторонення Уляни Супрун скасовує її попередні рішення, але підтверджують, що у разі надходження відповідних позовів будуть їх розглядати.

Ми не знаємо, що буде надалі, ми не знаємо чи будуть такі позови, ми не можемо давати оцінку. Тому суд сказав: давайте далі припинимо вчиняти будь-які порушення,

– сказав суддя Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін.

Причини та прізвища людей, яким можуть бути вигідний відкат медреформи Дмитро Шерембей назвав в ефірі "24" каналу.

Якщо ми візьмемо головних фігурантів, які виступають проти Улля Супрун, це будуть дуже одіозні люди. Це страшні прізвища: Бахтєєва, Азаров, Медведчук. е, по суті, всі ті люди, які керували країною за Януковича і отримували великий дохід з корумпованих схем,

– зазначив голова правління громадської організації "Пацієнти України" Дмитро Шерембей.

Хто така Тетяна Бахтеєва?Тетяна Бахтеєва очолювала Комітету з питань охорони здоров'я (липень 2006 — листопад 2014) та була членом "Партії регіонів". З 2014 стала членом "Опозиційного блоку". У Тетяни Бахтеєвої і Раїси Богатирьової, які перед цим очолювали відповідно комітет та міністерство охорони здоров'я, була дуже вузька група компаній, через які вони здійснювали закупівлі ліків.



Раніше політолог Віктор Таран розповів 24 каналу, що чоловік Бахтеєвої був акціонером фірми "Стірол". І вони закуповували ліки через МОЗ у "Стіролу" на десятки мільйонів гривень. Хоч якість цих ліків була дуже низькою.

Активісти для вирішення пропонують прибрати додаток "виконувач обов'язків" та зробити Уляну Супрну постійним міністром.

Ми просимо їх прийняти правильне, єдине і просте рішення. Відповідно до процедури у Верховній раді, призначити Уляну Супрун міністром охорони здоров'я,

– розповіла виконавчий директор благодійного фонду Пацієнти України Інна Іваненко.

Після відсторонення Уляни Супрун, президент та прем'єр-міністр, висловили свою підтримку та запевнили повноваження будуть відновлені. Вже 11 лютого апеляційний суд розгляне апеляцію Кабміну. Водночас ані Президент, ані прем'єр не винесли кандидатуру Уляни Супрун до Верховної Ради, щоб назначити її постійним міністром.

Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?

Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". Відповідно до ухвали її було відсторонено з "ознаками очевидної протиправності". Окрім того, у суді переконують, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України. Юристка Ірина Шумська пояснила у коментарі 24 каналу, що наразі законодавство не передбачає ні адміністративної, ані кримінальної відповідальності за наявність подвійного громадянства. Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

Що встигла зробити Уляна Супрун?

Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

Запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень. Підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року. Старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Відео: хто така Уляна Супрун