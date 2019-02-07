Політолог пояснив, чому Супрун не призначили міністеркою
В Україні поширена практика призначати виконувачів обов'язків на топові посади. Причиною цьому є те, що такі посади як міністерські є абсолютно політичними.
Це в прямому ефірі 24 каналу сказав політичний оглядач Мілан Лєліч.
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За його словами, призначення або звільнення якоїсь людини є продуктом чиїхось політичних домовленостей.
Відсторонення Уляни Супрун не виносили у Верховну Раду, тому що, як казали депутати з коаліції, банльно б не знайшлося на це призначення голосів. Було б велике збурення в сесійній залі, різноманітні опозиційні фракції використали б парламентську трибуну для популістичної критики медичної реформи,
– заявив Лєліч.
Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?
- Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я.
- Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".
- Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду.
- Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.
Що встигла зробити Уляна Супрун?Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.
Одні з головних досягнень:
- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.