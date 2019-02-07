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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Політолог пояснив, чому Супрун не призначили міністеркою

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      В Україні поширена практика призначати виконувачів обов'язків на топові посади. Причиною цьому є те, що такі посади як міністерські є абсолютно політичними.

      Це в прямому ефірі 24 каналу сказав політичний оглядач Мілан Лєліч.

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      За його словами, призначення або звільнення якоїсь людини є продуктом чиїхось політичних домовленостей.

      Відсторонення Уляни Супрун не виносили у Верховну Раду, тому що, як казали депутати з коаліції, банльно б не знайшлося на це призначення голосів. Було б велике збурення в сесійній залі, різноманітні опозиційні фракції використали б парламентську трибуну для популістичної критики медичної реформи,
      – заявив Лєліч.

      Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?

      1. Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я.
      2. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".
      3. Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду.
      4. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

      Що встигла зробити Уляна Супрун?Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:
      - запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      - підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      - старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Уляна Супрун Верховна Рада Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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