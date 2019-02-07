Политолог объяснил, почему Супрун не назначили министром

В Украине распространена практика назначать исполняющих обязанности на топовые должности. Причиной этому является то, что такие должности как министерские являются абсолютно политическими.

Это в прямом эфире 24 канала сказал политический обозреватель Милан Лелич.

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По его словам, назначение или увольнение какого-то человека является продуктом чьих-то политических договоренностей.

Отстранение Ульяны Супрун не выносили в Верховную Раду, потому что, как говорили депутаты из коалиции, банально не нашлось бы на это назначение голосов. Было бы большое возмущение в сессионном зале, разнообразные оппозиционные фракции использовали бы парламентскую трибуну для популистской критики медицинской реформы,

– заявил Лелич.

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать на посту министра здравоохранения. Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". Сам Мосийчук не предоставил обоснованные доказательства, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать свою должность. Отстранение Ульяны Супрун продлится до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

Что успела сделать Ульяна Супрун? Она была на должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.



Одни из главных достижений:

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.