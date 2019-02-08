Активисты назвали способ, как вернуть Супрун в министерство

Иск в суд Игоря Мосийчука, которого Ульяна Супрун в шутку в своем посте назвала "несвободным радикалом", отстранил ее от исполнения обязанностей министра.

Это привело к трудностям в работе ведомства, и, по мнению активистов, последствия могут быть серьезными.

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В министерстве отстранение Супрун тоже считают очень опасным прецидентом.

Мы оцениваем это решение как опасный прецедент не для Ульяны Супрун, не для Минздрава, а в целом для стабильности работы органов власти. Они могут по любому иску, в любой момент быть просто парализованы. Это не полезно для государства в целом,

– заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

В суде не говорят прямо, что отстранение Ульяны Супрун отменяет ее предыдущие решения, но подтверждают, что в случае поступления соответствующих исков будут их рассматривать.

Мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем будут ли такие иски, мы не можем давать оценку. Поэтому суд сказал: давайте дальше прекратим совершать любые нарушения,

– сказал судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин.

Причины и фамилии людей, которым могут быть выгоден откат медреформы Дмитрий Шерембей назвал в эфире "24" канала.

Если мы возьмем главных фигурантов, выступающих против Улля Супрун, это будут очень одиозные люди. Это страшные фамилии: Бахтеева, Азаров, Медведчук, т. е., по сути, все те люди, которые управляли страной Януковича и получали большой доход с коррумпированных схем,

– отметил глава правления общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей.

Кто такая Татьяна Бахтеева? Татьяна Бахтеева возглавляла Комитет по вопросам здравоохранения (июль 2006 — ноябрь 2014) и была членом "Партии регионов". С 2014 стала членом "Оппозиционного блока". У Татьяны Бахтеевой и Раисы Богатыревой, которые перед этим возглавляли соответственно комитет и министерство здравоохранения, была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки лекарств.



Ранее политолог Виктор Таран рассказал 24 каналу, что муж Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". И они закупали лекарства через Минздрав у "Стирола" на десятки миллионов гривен. Хотя качество этого лекарства было очень низким.

Активисты для решения предлагают убрать приложение "исполняющий обязанности" и сделать Ульяну Супрун постоянным министром.

Мы просим их принять правильное, единственное и простое решение. Согласно процедуре в Верховной раде, назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения,

– рассказала исполнительный директор благотворительного фонда Пациенты Украины Инна Иваненко.

После отстранения Ульяны Супрун, президент и премьер-министр, выразили ей свою поддержку и заверили, что полномочия будут восстановлены. Уже 11 февраля апелляционный суд рассмотрит апелляцию Кабмина. В то же время ни Президент, ни премьер не вынесли кандидатуру Ульяны Супрун в Верховную Раду, чтобы назначить ее постоянным министром.

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать на посту министра здравоохранения. Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". Согласно постановлению, она была отстранена с "признаками очевидной противоправности". Кроме того, в суде убеждают, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины. Юрист Ирина Шумская пояснила в комментарии 24 каналу, что пока законодательство не предусматривает ни административную, ни уголовную ответственность за наличие двойного гражданства. Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать свою должность. Отстранение Ульяны Супрун продлится до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

Что успела сделать Ульяна Супрун?

Она была на должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

Одни из главных достижений:

Запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен. Поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года. Старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Видео: кто такая Ульяна Супрун