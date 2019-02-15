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      Супрун зарабатывает меньше своих заместителей: известна зарплата за январь

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      Какая зарплата у Ульяны Супрун
      Какая зарплата у Ульяны Супрун / 24 канал

      Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун получила зарплату за январь в размере 29 тысяч 415 гривен. Это значительно меньше, чем зарплата каждого из заместителей Супрун.

      Об этом 24 каналу сообщили в Минздраве в ответ на журналистский запрос.

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      При этом зарплата заместителя чиновницы Романа Илыка составила 55 тысяч 223 гривны, заместителя Павла Ковтонюка – 54 тысячи 909 гривен, Александра Линчевского – 42 тысячи 100 гривен, Ольги Стефанишиной – 57 тысяч 116 гривен.

      Что полезного для Украины сделала Ульяна Супрун?
      На своем посту чиновница находится с 1 августа 2016 года. За это время Супрун дала старт реформированию медицинской системы, реформе финансирования системы здравоохранения и развития системы общественного здоровья.

      Одни из главных достижений:

      – запуск программы "Доступные лекарства", (на нее выделено 500 миллионов гривен);
      – поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      – старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в 2018 году. В рамках кампании украинцы выбирают себе врачей и подписывают с ними декларации.

      Вокруг Ульяны Супрун разгорелся скандал: почему?
      Нардеп-радикал Игорь Мосийчук подал в суд требование запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. И суд частично удовлетворив просьбу нардепа. Политику не нравится, что Супрун до сих пор имеет гражданство США. На самом же деле она получила украинское гражданство от президента еще в 2015 году. К тому же двойное гражданство прямо не запрещено в Украине и его наличие не предусматривает никакого наказания.

      Решением суда Супрун было запрещено принимать участие в заседаниях Кабинета министров и голосовать, а также определять стратегическое развитие Минздрава. Однако она в дальнейшем могла выполнять обязанности первого заместителя министра – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.

      На сторону Супрун встала большая часть общества, а также Кабмин и Минюст и 14 февраля Окружной админсуд Киева отменил временный запрет Супрун управлять Минздравом.

      Смотрите видео об Ульяне Супрун:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Доходы политиков Деньги Статистика Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
      Источник: 24 канал
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