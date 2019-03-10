Як критики медичної реформи маніпулюють українцями

Ті, хто критикує медичну реформу, маніпулюють громадською думкою, часто критикуючи те, що ще не розпочалося.

Таку думку 24 каналу висловив експерт ГО "Платформа здоров’я" Тимофій Бадіков.

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За словами експерта, незадоволення українців викликано тим, що в 2018 році відбулася реформа лише на первинному рівні, тобто в частині, що стосується поліклінік. І там є суттєві зміни. За його словами, більшість "первинок" уже є автономними – підписали колективні договори з Національною службою охорони здоров’я.

Лікарі первинок підвищили якість своєї роботи, стали більш відповідальними. Реформа призвела до росту зарплат – лікарі отримують зарплати в 2-3 рази більше, ніж раніше. В Києві 15-20 тисяч гривень, в регіонах 13-15 тисяч,

– говорить Тимофій Бадіков.

Крім того, розповідає фахівець, вже є достатньо лікарів, які зареєструвалися як ФОП. Після підписання декларацій з пацієнтами вони можуть отримувати мільйон гривень на рік. У місяць – 80 тисяч гривень. З вирахуваннями на оренду приміщення, медперсонал, податки тощо – прибуток складе до 40 тисяч.

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І головне, підкреслює Бадіков, пацієнту дали можливість обрати лікаря, чого не було раніше. Незадоволення ж викликано тим, що реформа вторинного та третинного рівня запускається лише в 2019 році. Наразі українці, які звертаються до лікарень, платять за операції і ліки. І цим маніпулюють критики реформи.

При цьому, наголошує він, створений Центр громадського здоров’я займається профілактикою інфекційних захворювань, СНІД, туберкульозу, гепатиту. А також неінфекційних – серцево-судинних хвороб, діабету. Завдяки його роботі покращена закупівля та розподіл вакцин. Є стратегічний запас вакцин 25%. Зростає кількість вакцинованих дітей і дорослих.

Зменшено рівень корупції при закупівлі ліків. Завдяки міжнародним закупівлям зекономлено багато бюджетних грошей. Агенція медичної закупівлі України допомагає клінікам закуповувати ліки до доступним цінам.

Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.Одні з головних досягнень:

- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.



6 лютого Окружний адміністративний суд Києва за позовом народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". 14 лютого суд поновив Уляну Супрун на посаді.