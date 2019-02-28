Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти

24 канал проаналізував реалістичність обіцянок ТОП-10 претендентів на пост глави держави. Охорона здоров’я – галузь, яку намагаються реформувати в Україні понад 25 років.

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Якою бачать медичну реформу кандидати в президенти – далі в матеріалі 24 каналу.

"Гроші ходять за пацієнтом"

Система охорони здоров’я давно потребувала серйозних змін. Втім, медична реформа Уляни Супрун за принципом "Гроші ходять за пацієнтом" викликала багато критики. Політичні сили вимагали відправити у відставку виконуючу обов’язки міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Серед незадоволених – не тільки опозиціонери, але й провладні політики. Народний депутат Ольга Богомолець переконана, що гроші ходять тільки за обраними. Це призводить до штучного дефіциту грошей у системі охорони здоров’я. А це, вважає Богомолець, прямий шлях до корупції та відкатів, оскільки в такому випадку гроші розподілятимуться в ручному режимі.



Медична сфера потребує кардинальної реформи

Попри критику політиків, лікарі сприйняли реформу більш позитивно. За словами гендиректора центру громадського здоров'я МОЗ Володимира Курпіти, в 2018 році понад 16 мільйонів українців підписали декларації з сімейними лікарями. Українці до реформи також поставилися спокійно. З одного боку, згідно з опитуванням, проведеним фондом "Демократичні ініціативи імені Кучеріва", 57% українців вважають, що в 2018 році в системі охорони здоров’я відбулися негативні зміни. З іншого – є позитивна динаміка. В 2017 році незадоволених було 59%.

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За словами експерта ГО "Платформа здоров’я" Тимофія Бадікова, незадоволення українців викликане тим, що в 2018 році відбулася реформа лише на первинному рівні. Тобто на рівні поліклінік. І там є суттєві зміни. За його словами, більшість первинок уже автономні – підписали колективні договори з Національною службою охорони здоров’я.

Лікарі первинок підвищили якість своєї роботи, стали більш відповідальними. Реформа призвела до росту зарплат – лікарі отримують зарплати в 2-3 рази більші, ніж раніше. В Києві – 15-20 тисяч гривень, в регіонах – 13-15 тисяч,

– говорить Тимофій Бадіков.

Крім того, вже є достатньо лікарів, які зареєструвалися як ФОП. Після підписання декларацій з пацієнтами вони можуть отримувати мільйон гривень на рік. В місяць – 80 тисяч гривень. З вирахуваннями на оренду приміщення, медперсонал, податки тощо – до 40 тисяч.

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І головне, підкреслює Бадіков, пацієнту дали можливість обрати лікаря, чого не було раніше. Незадоволення ж викликано тим, що реформа вторинного і третинного рівня запускається лише в 2019 році. Наразі українці, які звертаються до лікарень, платять за операції і ліки.

Водночас Бадіков наголошує: ті, хто критикує реформу, насправді займаються маніпуляцією. Вони критикують те, що ще не розпочалося.

Що пропонують кандидати в президенти?

Більшість претендентів на найвищу посаду в Україні критикують медичну реформу, вимагаючи її скасування. Дехто пропонує конструктивні зміни.

Юлія Тимошенко, партія ВО "Батьківщина"

Що обіцяє. Юлія Тимошенко обіцяє запровадити обов’язкове медичне страхування за рахунок роботодавців з одночасним зменшенням удвічі податкового навантаження на їхні підприємства. Медична страховка включатиме повне забезпечення кожного громадянина медичними послугами всіх рівнів найвищої якості та медикаментами. Підвищити за п’ять років заробітну плату українських медиків до рівня заробітної плати медиків у Польщі. Провести повну модернізацію лікарень, поліклінік та фельдшерсько-акушерських пунктів за рахунок залучення довгострокового експортного кредитування строком не менше ніж на 20 років і за кредитною ставкою не більше 3% річних.



Юлія Тимошенко пропонує доступну медицину

Пропозиції Юлії Тимошенко – суцільний популізм. Медичне страхування за запропонованим лідеркою "Батьківщини" принципом нереальне. Щоб зменшити податкове навантаження підприємств, необхідно ухвалити низку законів. І це досить суперечлива норма, яку парламент може не підтримати. Зарплати лікарів і так поступово зростатимуть завдяки уже розпочатій реформі. Що стосується модернізації медичних закладів, то всі добре пам’ятають, як Тимошенко, будучи прем’єром, у 2009 році закупила за бюджетні гроші – 100 мільйонів євро – тисячу невеличких автомобілів "Opel Combo". Їх роздали як машини швидкої допомоги. Хоча авто були настільки малими, що туди навіть носилки не влазили. Грошей немає, машин швидкої допомоги – також.

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Петро Порошенко

Що обіцяє. Петро Порошенко обіцяє завершити медичну реформу, розпочати масштабну програму ремонту медичних закладів, підвищити якість і доступність медичних послуг, зокрема і на селі, підвищити зарплати медикам.



Петро Порошенко збирається продовжувати медичну реформу

Подальше реформування системи охорони здоров’я залежить від того, як пройдуть зміни вторинної і третинної ланок. Наразі тривають дискусії. Крім того, реформа вторинної ланки буде пілотним проектом – тільки в Полтавській області. Чому Петро Порошенко і нинішній уряд фактично гальмують продовження реформи – питання.

Володимир Зеленський, партія "Слуга народу"

Що обіцяє: Володимир Зеленський обіцяє зробити професію лікаря престижною і високооплачуваною. Лікарні отримають сучасне обладнання, оновлять свою інфраструктуру. Скоротити адміністративну надбудову системи охорони здоров’я та освіти. Перейти до страхової медицини. Пацієнт сам визначатиме програму страхування, обиратиме заклад, лікаря, спосіб лікування. Зеленський обіцяє приділити велику увагу профілактичній медицині.



Володимир Зеленський пропонує зміни, які вже працюють

Зеленський не вчитувався в запроваджену медреформу. По-перше, зазначають експерти, створена Національна служба здоров’я на даному етапі виконує функцію державного страховика. Повноцінний розвиток приватного страхування може розпочатися з 2021 року. По-друге, одна з переваг нинішньої реформи – створений Центр громадського здоров’я займається профілактикою інфекційних захворювань ВІЛ, СНІД, туберкульоз, гепатит. А також не інфекційних – серцево-судинних, діабету. Завдяки його роботі покращена закупівля і розподіл вакцин. Є стратегічний запас вакцин 25%. Зростає кількість щеплених дітей і дорослих.

Анатолій Гриценко, "Громадянська позиція"

Що обіцяє. Анатолій Гриценко обіцяє відновити контроль держави за якістю і ціною ліків. Зруйнувати корупційні схеми у фармацевтиці і зменшити вдвічі вартість ліків. За підробку ліків ввести кримінальну відповідальність, як і за виготовлення та поширення наркотиків.



Анатолій Гриценко хоче ввести кримінальну відповідальність за підробку ліків

Треба зауважити, що реформа Уляни Супрун зачепила проблему корупції в медицині. За словами політолога Віктора Небоженка, українська медицина – це величезна фармацевтична мафія. Супрун – одна з тих, хто допускає гравців на цей ринок, і зачеплені величезні інтереси. Тому Супрун намагаються відсторонити.

Юрій Бойко, "Опозиційна платформа – За життя"

Що обіцяє. Юрій Бойко обіцяє ініціювати скасування нелюдської медичної реформи, забезпечити доступну та якісну медицину всім громадянам і гідні зарплати медичним працівникам. Відновити надійну роботу екстреної медичної допомоги. Ліквідувати дефіцит ліків та вакцин, запровадити дієвий контроль за їхньою якістю.



Юрій Бойко хоче скасувати реформу

Юрій Бойко маніпулює громадською думкою. В Держбюджеті на 2019 рік у пріоритеті охорона здоров'я – витрати на цю галузь зросли з 25,2 мільярдів гривень до 38,4 мільярдів (плюс 52,4%). Тобто поступово підвищується якість послуг, зарплати і ліквідується дефіцит ліків. При цьому в часи Януковича-Азарова, в уряді якого працював Бойко, було суттєво скорочено і кількість лікарень та фельдшерських пунктів. Людей позбавили фактично можливості отримати якісні і доступні медичні послуги.

Олег Ляшко, Радикальна партія

Що обіцяє: Олег Ляшко обіцяє встановити державне регулювання цін на ліки – щоб українці не ходили в аптеки, як у музеї.



Олег Ляшко хоче звільнення Уляни Супрун

Скромна обіцянка від кандидата в президенти, чия політична сила робить усе, щоб зупинити медичну реформу. Нардеп від радикалів Ігор Мосійчук подав позов на Уляну Супрун з вимогою заборонити їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я. Супрун вдалося відстояти себе. Але Радикальна партія і далі намагається відсторонити міністра.

Олександр Вілкул, "Опоблок – Партія миру і розвитку"

Що обіцяє: Олександр Вілкул обіцяє страхову медицину. Відродження безкоштовної швидкої медичної допомоги. Компенсації вартості ліків за рецептом. Створення районних, міських, обласних центрів із профілактики важких захворювань: туберкульозу, СНІДу й онкології. Доступні ліки за рахунок підтримки українських фармакологічних підприємств і підприємств із виробництва медичного обладнання. Гідні зарплати для лікарів – на рівні 21 тисячі в Києві. 15 тисяч – в Донецькій області, 11 тисяч – у Житомирській.



Олександр Вілкул хоче безкоштовну швидку допомогу і високі зарплати на Донбасі

Олександр Вілкул, вочевидь, пропонує ці "реформи" для іншої країни. В Україні активно йде профілактика важких захворювань, зарплати лікарів поступово зростають. А швидка допомога, згідно з Конституцією, безкоштовна.

Андрій Садовий, "Об’єднання "Самопоміч"

Що обіцяє: Андрій Садовий обіцяє:

Забезпечити щорічне фінансування медичної галузі – не менше 5% ВВП.

Забезпечити медичним працівникам гідну винагороду та можливості для розвитку. Упродовж п’яти років вийти на рівень оплати праці лікаря – не менше 1 000 доларів у гривневому еквіваленті.

Запровадити систему медичного страхування, за якої 15% сплаченого ЄСВ будуть відраховані на особистий рахунок кожного громадянина.

Запровадити програми заохочення здорового способу життя, заняття фізичною культурою та спортом, протидії шкідливим звичкам у суспільстві. Ефективно боротись з дитячим алкоголізмом.



Андрій Садовий пропонує кроки для продовження реформи

Власне, це кроки для продовження розпочатої медреформи. Адже від наступного президента залежить реформа вторинної і третинної ланок в системі охорони здоров’я.

Руслан Кошулинський, ВО "Свобода"

Що обіцяє. Руслан Кошулинський вважає, що в медиків низькі зарплати, які потрібно підняти. Реформу вважає позірною і поверхневою. Але обіцяє збільшувати розмір виплат українським сім’ям у зв’язку з народженням кожної наступної дитини, відповідно до інфляції та росту цін на дитячі товари.



Руслан Кошулинський вважає реформу поверхневою

Схоже, що Кошулинський переймається більше демографічною ситуацією. А конкретних пропозицій по охороні здоров’я, окрім, як змінити підхід до освіти лікарів, не має.

Валентин Наливайченко, партія "Справедливість"

Що обіцяє. Валентин Наливайченко обіцяє збільшити бюджетні видатки на охорону здоров'я до рівня 5% ВВП. Підвищити розмір зарплатні медичних працівників, при одночасному запровадженні дієвого механізму контролю за якістю медичних послуг. Запровадити обов'язкове державне медичне страхування.



Валентин Наливайченко хоче контроль над якістю медпослуг

Наливайченко явно також не читав детально про те, як працює медична реформа, про основні її етапи. Пропоновані ним зміни уже розпочато.