Медицинская реформа: что предлагают кандидаты в президенты

24 канал проанализировал реалистичность обещаний ТОП-10 претендентов на пост главы государства. Здравоохранение – отрасль, которую пытаются реформировать в Украине более 25 лет.

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Какой видят медицинскую реформу кандидаты в президенты – далее в материале 24 канала.

"Деньги ходят за пациентом"

Система здравоохранения давно нуждалась в серьезных изменениях. Впрочем, медицинская реформа Ульяны Супрун по принципу "Деньги ходят за пациентом" вызвала много критики. Политические силы требовали отправить в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. Среди недовольных – не только оппозиционеры, но и провластные политики. Народный депутат Ольга Богомолец убеждена, что деньги ходят только а избранными. Это приводит к искусственному дефициту денег в системе здравоохранения. А это, считает Богомолец, прямой путь к коррупции и откатам, поскольку в таком случае деньги будут распределяться в ручном режиме.

Медицинская сфера нуждается в кардинальной реформе

Несмотря на критику политиков, врачи восприняли реформу более положительно. По словам гендиректора центра общественного здоровья Минздрава Владимира Курпиты, в 2018 году более 16 миллионов украинцев подписали декларации с семейными врачами. Украинцы к реформе также отнеслись спокойно. С одной стороны, согласно опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы имени Кучерива", 57% украинцев считают, что в 2018 году в системе здравоохранения произошли негативные изменения. С другой – есть положительная динамика. В 2017 году недовольных было 59%.

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По словам эксперта ОО "Платформа здоровья" Тимофея Бадикова, недовольство украинцев вызвано тем, что в 2018 году произошла реформа только на первичном уровне. То есть на уровне поликлиник. И там есть существенные изменения. По его словам, большинство первичек уже автономные – подписали коллективные договоры с Национальной службой здравоохранения.

Врачи первичек повысили качество своей работы, стали более ответственными. Реформа привела к росту зарплат – врачи получают зарплату в 2-3 раза больше, чем раньше. В Киеве – 15-20 тысяч гривен, в регионах – 13-15 тысяч,

– говорит Тимофей Бадиков.

Кроме того, уже достаточно врачей, которые зарегистрировались как ФЛП. После подписания деклараций с пациентами они могут получать миллион гривен в год. В месяц – 80 тысяч гривен. С вычетами на аренду помещения, медперсонал, налоги и т.д. – до 40 тысяч.

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И главное, подчеркивает Бадиков, пациенту дали возможность выбрать врача, чего не было раньше. Недовольство же вызвано тем, что реформа вторичного и третичного уровня запускается только в 2019 году. Сейчас украинцы, которые обращаются в больницы, платят за операции и лекарства.

В то же время Бадиков отмечает: те, кто критикует реформу, на самом деле занимаются манипуляцией. Они критикуют то, что еще не началось.

Что предлагают кандидаты в президенты?

Большинство претендентов на высший пост в Украине критикуют реформу здравоохранения, требуя ее отмены. Некоторые предлагают конструктивные изменения.

Юлия Тимошенко, партия ВО "Батькивщина"

Что обещает. Юлия Тимошенко обещает ввести обязательное медицинское страхование за счет работодателей с одновременным уменьшением вдвое налоговой нагрузки на их предприятия. Медицинская страховка будет включать полное обеспечение каждого гражданина медицинскими услугами всех уровней высокого качества и медикаментами. Повысить за пять лет заработную плату украинских медиков до уровня заработной платы медиков в Польше. Провести полную модернизацию больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов за счет привлечения долгосрочного экспортного кредитования сроком не менее чем на 20 лет и по кредитной ставке не более 3% годовых.



Юлия Тимошенко предлагает доступную медицину

Предложения Юлии Тимошенко – сплошной популизм. Медицинское страхование по предложенному лидером "Батькивщины" принципу нереально. Чтобы уменьшить налоговую нагрузку предприятий, необходимо принять ряд законов. И это довольно противоречивая норма, которую парламент может не поддержать. Зарплаты врачей и так постепенно будут расти благодаря уже начавшейся реформе. Что касается модернизации медицинских учреждений, то все хорошо помнят, как Тимошенко, будучи премьером, в 2009 году закупила за бюджетные деньги – 100 миллионов евро – тысячу небольших автомобилей "Opel Combo". Их раздали как машины скорой помощи. Хотя автомобили были настолько малы, что туда даже носилки не влезали. Денег нет, машин скорой помощи – тоже.

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Петр Порошенко

Что обещает. Петр Порошенко обещает завершить реформу здравоохранения, начать масштабную программу ремонта медицинских учреждений, повысить качество и доступность медицинских услуг, в том числе и в сельской местности, повысить зарплаты медикам.



Петр Порошенко собирается продолжать медицинскую реформу

Дальнейшее реформирование системы здравоохранения зависит от того, как пройдут изменения вторичного и третичного звеньев. Сейчас продолжаются дискуссии. Кроме того, реформа вторичного звена будет пилотным проектом – только в Полтавской области. Почему Петр Порошенко и нынешнее правительство фактически тормозят продолжение реформы – вопрос.

Владимир Зеленский, партия "Слуга народа"

Что обещает: Владимир Зеленский обещает сделать профессию врача престижной и высокооплачиваемой. Больницы получат современное оборудование, обновят свою инфраструктуру. Сократить административную надстройку системы здравоохранения и образования. Перейти к страховой медицине. Пациент сам определять программу страхования, выбирать заведение, врача, способ лечения. Зеленский обещает уделить большое внимание профилактической медицине.

Владимир Зеленский предлагает изменения, которые уже работают

Зеленский не вчитывался в введенную медреформу. Во-первых, отмечают эксперты, созданная Национальная служба здоровья на данном этапе выполняет функцию государственного страховщика. Полноценное развитие частного страхования может начаться с 2021 года. Во-вторых, одно из преимуществ нынешней реформы – созданный Центр общественного здоровья занимается профилактикой инфекционных заболеваний ВИЧ, СПИД, туберкулез, гепатит. А также не инфекционных – сердечно-сосудистых, диабета. Благодаря его работе улучшена закупка и распределение вакцин. Есть стратегический запас вакцин 25%. Растет количество привитых детей и взрослых.

Анатолий Гриценко, "Гражданская позиция"

Что обещает. Анатолий Гриценко обещает восстановить контроль государства за качеством и ценой лекарств. Разрушить коррупционные схемы в фармацевтике и уменьшить вдвое стоимость лекарств. За подделку лекарств ввести уголовную ответственность, как и за изготовление и распространение наркотиков.



Анатолий Гриценко хочет ввести уголовную ответственность за подделку лекарств

Надо заметить, что реформа Ульяны Супрун задела проблему коррупции в медицине. По словам политолога Виктора Небоженко, украинская медицина – это огромная фармацевтическая мафия. Супрун – одна из тех, кто допускает игроков на этот рынок, чем затрагивает огромные интересы. Поэтому Супрун пытаются отстранить.

Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Что обещает. Юрий Бойко обещает инициировать отмену нечеловеческой медицинской реформы, обеспечить доступную и качественную медицину всем гражданам и достойные зарплаты медицинским работникам. Восстановить надежную работу экстренной медицинской помощи. Ликвидировать дефицит лекарств и вакцин, ввести действенный контроль за их качеством.



Юрий Бойко хочет отменить реформу

Юрий Бойко манипулирует общественным мнением. В Госбюджете на 2019 год в приоритете здравоохранение – расходы на эту отрасль выросли с 25,2 миллиардов гривен до 38,4 миллиардов (плюс 52,4%). То есть постепенно повышается качество услуг, зарплаты и ликвидируется дефицит лекарств. При этом во время Януковича-Азарова, в правительстве которого работал Бойко, было существенно сокращено и количество больниц и фельдшерских пунктов. Людей лишили фактически возможности получить качественные и доступные медицинские услуги.

Олег Ляшко, "Радикальная партия"

Что обещает: Олег Ляшко обещает установить государственное регулирование цен на лекарства – чтобы украинцы не ходили в аптеки, как в музее.



Олег Ляшко хочет освобождение Ульяны Супрун

Скромное обещание от кандидата в президенты, чья политическая сила делает все, чтобы остановить медицинскую реформу. Нардеп от радикалов Игорь Мосийчук подал иск к Ульяне Супрун с требованием запретить ей работать в должности министра здравоохранения. Супрун удалось отстоять себя. Но "Радикальная партия" и дальше пытается отстранить министра.

Александр Вилкул, "Оппоблок – Партия мира и развития"

Что обещает: Александр Вилкул обещает страховую медицину. Возрождение бесплатной скорой медицинской помощи. Компенсации стоимости лекарств по рецепту. Создание районных, городских, областных центров по профилактике тяжелых заболеваний: туберкулеза, СПИДа и онкологии. Доступные лекарства за счет поддержки украинских фармакологических предприятий и предприятий по производству медицинского оборудования. Достойные зарплаты для врачей – на уровне 21 тысяч в Киеве. 15 тысяч – в Донецкой области, 11 тысяч – в Житомирской.



Александр Вилкул хочет бесплатную скорую помощь и высокие зарплаты на Донбассе

Александр Вилкул, очевидно, предлагает эти "реформы" для другой страны. В Украине активно идет профилактика тяжелых заболеваний, зарплаты врачей постепенно растут. А скорая помощь, согласно Конституции, бесплатная.

Андрей Садовый, "Объединение "Самопомич"

Что обещает Андрей Садовый обещает:

Обеспечить ежегодное финансирование медицинской отрасли – не менее 5% ВВП.

Обеспечить медицинским работникам достойное вознаграждение и возможности для развития. В течение пяти лет выйти на уровень оплаты труда врача – не менее 1000 долларов в гривневом эквиваленте.

Ввести систему медицинского страхования, при которой 15% уплаченного ЕСВ будут отчислены на личный счет каждого гражданина.

Ввести программы поощрения здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом, противодействия вредным привычкам в обществе. Эффективно бороться с детским алкоголизмом.



Андрей Садовый предлагает шаги для продолжения реформы

Собственно, это шаги для продолжения начатой медреформы. Ведь от следующего президента зависит реформа вторичного и третичного звеньев в системе здравоохранения.

Руслан Кошулинский, ВО "Свобода"

Что обещает. Руслан Кошулинский считает, что у медиков низкие зарплаты, которые нужно поднять. Реформу считает кажущейся и поверхностной. Но обещает увеличивать размер выплат украинским семьям в связи с рождением каждого следующего ребенка, в соответствии с инфляцией и роста цен на детские товары.



Руслан Кошулинский считает реформу поверхностной

Похоже, что Кошулинский обеспокоен больше демографической ситуацией. А конкретных предложений по здравоохранению, кроме, как изменить подход к образованию врачей, не имеет.

Валентин Наливайченко, партия "Справедливость"

Что обещает. Валентин Наливайченко обещает увеличить бюджетные расходы на здравоохранение до уровня 5% ВВП. Повысить размер зарплаты медицинских работников, при одновременном введении действенного механизма контроля за качеством медицинских услуг. Ввести обязательное государственное медицинское страхование.



Валентин Наливайченко хочет контроля над качеством медуслуг

Наливайченко явно тоже не читал подробно о том, как работает медицинская реформа, об основных ее этапах. Предлагаемые им изменения уже начаты.