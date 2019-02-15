Большая политическая игра и мошенничество: Садовый объяснил, почему возник скандал с Супрун

Попытки уволить исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун с должности являются "политической игрой" и большим обманом. Таким образом власть пытается отвлечь внимание украинцев от реальных проблем в стране.

Такое мнение высказал мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый в эфире 1+1.

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Я не являюсь адвокатом Супрун. И считаю, что все это большая политическая игра, чтобы отвлекать людей от реального состояния. Одной рукой ее снимают (с должности, – 24 канал), а другой рукой ее возвращают. То есть, это просто обман, большое мошенничество. И это мошенничество нужно пресекать,

– подчеркнул он.

Кандидат в президенты убежден, что Супрун среди украинских министров не является взяточницей.

"В Украине трудно что-то скрыть. О каждом министре люди расскажут правду. Я много слышал разного, но я не знаю ни одного случая, чтобы Супрун принимала какие-то взятки", – добавил Садовый.

Ранее мэр Львова заявлял, что отстранение Супрун с должности исполняющего обязанности главы Минздрава является проявлением неуважения к гражданам Украины. По его словам, властям было выгодно манипулировать и разыгрывать спектакль, чтобы попытаться отвлечь внимание людей от коррупции.

В чем суть дела отстранения Ульяны Супрун?5 февраля суд Киева частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун до сих пор имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом же деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.



11 февраля в Окружном админсуде Киева началось заседание, на котором рассматривали ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Под зданием суда собрались много активистов, чтобы поддержать отстраненную чиновницу.



14 февраля окружной административный суд Киева отменил временный запрет на выполнение обязанностей министра здравоохранения Ульяне Супрун, тем самым восстановив ее в должности.

Что успела сделать Ульяна Супрун? Она была на должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начала реформирование медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

Одни из главных достижений:

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Смотрите видео об Ульяне Супрун: