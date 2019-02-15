Велика політична гра і шахрайство: Садовий пояснив, чому виник скандал із Супрун

Спроби звільнити виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун з посади є "політичною грою" та великим обманом. Таким чином влада намагається відволікти увагу українців від реальних проблем в країні.

Таку думку висловив мер Львова та кандидат у президенти України Андрій Садовий в ефірі 1+1.

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Я не є адвокатом Супрун. І вважаю, що все це велика політична гра, щоб відволікати людей від реального стану. Однією рукою її знімають (з посади, – 24 канал), а іншою рукою її вертають. Тобто, це просто обман, велике шахрайство. І це шахрайство потрібно припиняти,

– наглосив він.

Кандидат у президенти переконаний, що Супрун серед українських міністрів не є хабарницею.

"В Україні важко щось скрити. Про кожного міністра люди розкажуть правду. Я багато чув різного, але я не знаю жодного випадку, щоби Супрун брала якісь хабарі", – додав Садовий.

Раніше мер Львова заявляв, що відсторонення Супрун з посади виконувача обов'язків очільниці МОЗ є проявом неповаги до громадян України. За його словами, владі було вигідно маніпулювати й розігрувати спектакль, щоб спробувати відвернути увагу людей від корупції.

У чому суть справи відсторонення Уляни Супрун?5 лютого суд Києва частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.



11 лютого в Окружному адмінсуді Києва почалося засідання, на якому розглядали клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки очільниці МОЗ. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену чиновницю.



14 лютого окружний адміністративний суд Києва скасував тимчасову заборону на виконання обов'язків міністра охорони здоров'я для Уляни Супрун, тим самим поновивши її на посаді.

Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді з 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

Одні з головних досягнень:

– запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

– підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

– старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Дивіться відео про Уляну Супрун: