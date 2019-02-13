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      Неповага до українців, – Садовий різко відреагував на відсторонення Супрун

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      Андрій Садовий відреагував на відсторонення Супрун
      Андрій Садовий відреагував на відсторонення Супрун / 24 канал

      Кандидат в президенти та міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що відсторонення Уляни Супрун від посади виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я є проявом неповаги до громадян України.

      За словами Садового, депутат Ігор Мосійчук, який подав два позови до суду на Уляну Супрун, нічого не робить без згоди Адміністрації Президента. 

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      Є ще один нюанс, ви собі уявляєте, щоб в нормальній країні міністр охорони здоров'я 2,5 роки був виконувачем обов'язків. А що заважає сьогодні чи завтра прем'єру, президенту та їхнім фракціям внести кандидатуру Уляну Супрун і затвердити її міністром? Після цього знімуться усі питання, не треба буде ніяких судів
      – пояснив Садовий. 

      Він додав, що в Україні нині немає політичної волі, адже владі вигідно маніпулювати й розігрувати спектакль, щоб відвертати увагу людей від корупції. 

      Уляна Супрун "намацала" насправді деякі моменти, які багатьох взяло за "гаряче". Вона ж не краде, я не маю таких фактів. Реформа, яка була зроблена, показала свій ефект. Сімейні лікарі починають офіційно отримувати 17 тисяч гривень, ніхто не ховається. Є лікарі, які і не мають таких зарплат, але перші кроки є зроблені. Це треба продовжувати, потрібна легітимність,
      – наголосив кандидат в президенти. 

      Хто та чому відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ?Заяву до суду з вимогою заборонити Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я надійшла від депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука. Однак сам депутат не пояснив ґрунтовно, чому вважає Супрун є некомпетентною обіймати цю посаду.

      Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов та заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". У суді пояснили, що Супрун було відсторонено з посади з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді кажуть, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.

      Поки Окружний адмінсуд Києва не скасує своє рішення або Супрун сама не подасть апеляційну скаргу – доти триватиме відсторонення.

      Хто така Уляна Супрун: дивіться відео

       
       

      Дивіться повний випуск інтерв'ю з Андрієм Садовим за 13 лютого 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Уляна Супрун Новини політики Ігор Мосійчук Міністерство охорони здоров’я Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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