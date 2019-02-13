Неуважение к украинцам, – Садовый резко отреагировал на отстранение Супрун

Кандидат в президенты и городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что отстранение Ульяны Супрун от должности министра здравоохранения является проявлением неуважения к гражданам Украины.

По словам Садового, депутат Игорь Мосийчук, который подал два иска в суд на Ульяну Супрун, ничего не делает без согласия Администрации Президента.

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Есть еще один нюанс, вы себе представляете, чтобы в нормальной стране министр здравоохранения 2,5 года был исполняющим обязанности. А что мешает сегодня или завтра премьеру, президенту и их фракциям внести кандидатуру Ульяны Супрун и утвердить ее министром? После этого снимутся все вопросы, не нужно будет никаких судов,

– объяснил Садовый.

Он добавил, что в Украине сейчас нет политической свободы, ведь власти выгодно манипулировать и разыгрывать спектакль, чтобы отвлечь внимание людей от коррупции в Украине.

Ульяна Супрун "нащупала" на самом деле некоторые моменты, которые многих взяли за "горячее". Она же не ворует, я не имею таких фактов. Реформа, которая была сделана, показала свой эффект. Семейные врачи начинают официально получать 17 тысяч гривен, никто не прячется. Есть врачи, которые и не имеют таких зарплат, но первые шаги сделаны. Это надо продолжать, нужна легитимность,

– отметил кандидат в президенты.

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава?Заявление в суд с требованием запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения поступило от депутата "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука. Однако сам депутат не объяснил основательно, почему считает Супрун некомпетентной занимать эту должность.



Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск и запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". В суде пояснили, что Супрун была отстранена с должности с "признаками очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.



Пока Окружной админсуд Киева не отменит свое решение или Супрун сама не подаст апелляционную жалобу – до тех пор продлится отстранение.

Кто такая Ульяна Супрун: смотрите видео

Смотрите полный выпуск интервью с Андреем Садовым за 13 февраля 2019 года: