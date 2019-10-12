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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Как крымчане тролили Путина в день рождения

      Крым.Реалии 3 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Путин отпраздновал свое 67-летие. В этом году глава Кремля остался почти без поздравлений. Лишь единичные российские политики приветствовали его в фейсбуке. А вот крымчане придумали несколько интереснее.

      Также в выпуске:

      Как обманули крымчан и жителей Сочи.

      Когда состоится следующий обмен пленными.

      Существует ли формула Штайнмайера для Крыма.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      blog_ava
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      Теги: Крым.Реалии
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