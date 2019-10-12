Как крымчане тролили Путина в день рождения
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Путин отпраздновал свое 67-летие. В этом году глава Кремля остался почти без поздравлений. Лишь единичные российские политики приветствовали его в фейсбуке. А вот крымчане придумали несколько интереснее.
Также в выпуске:
Как обманули крымчан и жителей Сочи.
Когда состоится следующий обмен пленными.
Существует ли формула Штайнмайера для Крыма.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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