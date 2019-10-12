Как крымчане тролили Путина в день рождения

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Путин отпраздновал свое 67-летие. В этом году глава Кремля остался почти без поздравлений. Лишь единичные российские политики приветствовали его в фейсбуке. А вот крымчане придумали несколько интереснее.

Также в выпуске: Как обманули крымчан и жителей Сочи. Когда состоится следующий обмен пленными. Существует ли формула Штайнмайера для Крыма. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.