Як кримчани тролили Путіна у день народження
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Путін відсвяткував своє 67-річчя. Цьогоріч очільник Кремля залишився майже без привітань, лише поодинокі російські політики вітали його у фейсбуці. А от кримчани вигадали дещо цікавіше.
Також у випуску:
Як обдурили кримчан і мешканців Сочі.
Коли відбудеться наступний обмін полоненими.
Чи існує формула Штайнмаєра для Крима.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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