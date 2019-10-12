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      Як кримчани тролили Путіна у день народження

      Крим.Реалії 106 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Путін відсвяткував своє 67-річчя. Цьогоріч очільник Кремля залишився майже без привітань, лише поодинокі російські політики вітали його у фейсбуці. А от кримчани вигадали дещо цікавіше.

      Також у випуску:

      Як обдурили кримчан і мешканців Сочі.

      Коли відбудеться наступний обмін полоненими.

      Чи існує формула Штайнмаєра для Крима.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      blog_ava
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      Теги: Крим.Реалії
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