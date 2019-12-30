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      Как лишить Медведчука звания почетного юриста: Зеленский ответил на петицию

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      Зеленский может забрать звание у Медведчука лишь в двух случаях / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о "Лишении Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины", опубликованную 25 сентября 2019. Петицию подписали более 30 тысяч человек.

      Ответ президента Зеленского есть на официальном сайте главы государства.

      К теме о петициях: Украинцы просят Зеленского сохранить секонд-хенды

      Как Медведчука можно лишить звания

      Действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награжденного государственной награды Украины.

      1. Если награжденного осудили за тяжкое преступление.

      По Закону Украины "О государственных наградах Украины" (статья 16), лишить государственных наград президент может осужденное за тяжкое преступление лицо.

      2. Если награжденый осуществляет террористическую деятельность.

      По Закону Украины "О санкциях", лишить государственных наград Украины можно в форме персональной санкции к физическому лицу – нерезиденту, иностранцу, лицу без гражданства, субъекту, осуществляющему террористическую деятельность.

      Однако в итоге ответа президента Зеленского на петицию говорится, что "материалы, которые отвечали бы определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис Президента Украины не поступали".

      Если такие материалы поступят, дальше Верховная Рада, сам президент, правительство, НБУ или СБУ могут подать в СНБО предложение, а Совет национальной безопасности и обороны уже принимает решение. Это решение оформляют указом президента, который является обязательным к исполнению.

      В чем суть петиции о Викторе Медведчуке

      Автор петиции считает, что Виктор Медведчук не достоин звания "Почетный юрист Украины" из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов. Поэтому он просит отменить соответствующее положение указа №422 от 18 августа 1992.

      Действительно, Медведчук, выступая перед судом, будучи адвокатом Василия Стуса, заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания.

      Виктор Медведчук – депутат Верховной Рады от пророссийской партии ОПЗЖ и кум президента России Владимира Путина.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Скандал с фильмом про Стуса Президент Украины Владимир Зеленский Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук Новости Украины
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