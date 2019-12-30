Як позбавити Медведчука звання почесного юриста: Зеленський відповів на петицію

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про ’’Позбавлення Віктора Медведчука звання "Заслужений юрист України", оприлюднену 25 вересня 2019 року. Петицію підписали понад 30 тисяч людей.

Відповідь президента Зеленського міститься на офіційному сайті глави держави.

До теми про петиції: Українці просять Зеленського зберегти секонд-хенди

Як Медведчука можна позбавити звання

Чинне законодавство передбачає два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України.

1. Якщо нагородженого засуджено за тяжкий злочин.

За Законом України "Про державні нагороди України" (стаття 16), позбавити державних нагород президент може засуджену за тяжкий злочин особу.

2. Якщо нагороджений здійснює терористичну діяльність.

За Законом України "Про санкції", позбавити державних нагород України можна у формі персональної санкції до фізичної особи – нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Однак у підсумку відповіді президента Зеленського на петицію мовиться, що "матеріали, які відповідали б визначеним законом підставам для прийняття главою держави законного рішення, до Офісу Президента України не надходили".

Якщо такі матеріали надійдуть, далі Верховна Рада, сам президент, уряд, НБУ або СБУ можуть подати до РНБО пропозицію, а Рада національної безпеки та оборони вже приймає рішення. Це рішення оформлюють указом президента, який є обов'язковим до виконання.

У чому суть петиції про Віктора Медведчука

Автор петиції вважає, що Віктор Медведчук не гідний звання "Почесний юрист України" через неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів. Тому він просить скасувати відповідне положення указу №422 від 18 серпня 1992.

Дійсно, Медведчук у виступі перед судом, бувши адвокатом Василя Стуса, заявив, що усі злочини підсудного заслуговують покарання.

Віктор Медведчук – депутат Верховної Ради від проросійської партії ОПЗЖ і кум президента Росії Володимира Путіна.