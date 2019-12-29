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      Українці просять Зеленського зберегти секонд-хенди

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      Секонд-хендів може стати значно менше / Ілюстративне фото (pixabay)

      26 грудня у Мінсоцполітики заявили, що планують заборонити ввезення вживаних речей як гуманітарної допомоги. І вже 27 грудня на сайті президента з'явилася петиція з проханням зберегти секонд-хенди – бо багато українців не можуть собі дозволити купувати речі у торгових центрах.

      Петиція до Президента України Володимира Зеленського за номером 22/081650-еп з'явилася на сайті глави держави 27 грудня.

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      Президента Зеленського "від імені всіх небайдужих" просять "не дозволити закриття секонд-хендів".

      Не кожен може собі дозволити піти у торговий центр і купити нові речі, для звичайних людей секонд-хенд – це хоч якийсь вихід із цієї ситуації. Дуже дякую,
      – пише автор петиції Данило Козін.

      Наразі, станом на кінець дня 29 грудня, петицію підписали 121 людина з 25 тисяч необхідних. Однак збір підписів триватиме ще 90 днів.

      Чому влада хоче обмежити ввезення вживаних речей

      У Мінсоцполітики планують заборонити ввезення до України вживаних речей як гуманітарної допомоги. Мовляв, українським законодавством користуються бізнесмени і як гуманітарну допомогу ввозять секонд-хенд на продаж. 

      Заступник міністра Олег Коваль прямо заявив: "Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні".

      Зауважимо, що таких петицій про недопущення заборони секонд-хендів на сайті президента декілька.

      Головний аргумент авторів: економічна ситуація в країні така, що секонд-хенди потрібні для малозабезпечених українців. 

      Обмін полоненими: як реагують політики та відомі українці
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Законодавство Торгівля
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