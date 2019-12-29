Українці просять Зеленського зберегти секонд-хенди

26 грудня у Мінсоцполітики заявили, що планують заборонити ввезення вживаних речей як гуманітарної допомоги. І вже 27 грудня на сайті президента з'явилася петиція з проханням зберегти секонд-хенди – бо багато українців не можуть собі дозволити купувати речі у торгових центрах.

Петиція до Президента України Володимира Зеленського за номером 22/081650-еп з'явилася на сайті глави держави 27 грудня.

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Президента Зеленського "від імені всіх небайдужих" просять "не дозволити закриття секонд-хендів".

Не кожен може собі дозволити піти у торговий центр і купити нові речі, для звичайних людей секонд-хенд – це хоч якийсь вихід із цієї ситуації. Дуже дякую,

– пише автор петиції Данило Козін.

Наразі, станом на кінець дня 29 грудня, петицію підписали 121 людина з 25 тисяч необхідних. Однак збір підписів триватиме ще 90 днів.

Чому влада хоче обмежити ввезення вживаних речей

У Мінсоцполітики планують заборонити ввезення до України вживаних речей як гуманітарної допомоги. Мовляв, українським законодавством користуються бізнесмени і як гуманітарну допомогу ввозять секонд-хенд на продаж.

Заступник міністра Олег Коваль прямо заявив: "Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні".

Зауважимо, що таких петицій про недопущення заборони секонд-хендів на сайті президента декілька.



Головний аргумент авторів: економічна ситуація в країні така, що секонд-хенди потрібні для малозабезпечених українців.