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      Украинцы просят Зеленского сохранить секонд-хенды

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      Секонд-хендов может стать значительно меньше / Иллюстративное фото (pixabay)

      26 декабря в Минсоцполитики заявили, что планируют запретить ввоз подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. И уже 27 декабря на сайте президента появилась петиция с просьбой сохранить секонд-хенды – потому что много украинцев не могут себе позволить покупать вещи в торговых центрах.

      Петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по номеру 22/081650-еп появилась на сайте главы государства 27 декабря.

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      Президента Зеленского "от имени всех неравнодушных" просят "не позволить закрытия секонд-хендов".

      Не каждый может себе позволить пойти в торговый центр и купить новые вещи, для обычных людей секонд-хенд – это хоть какой-то выход из этой ситуации. Большое спасибо,
      – пишет автор петиции Даниил Козин.

      Сейчас, по состоянию на конец дня 29 декабря, петицию подписали 121 человек из 25 тысяч необходимых. Однако сбор подписей продлится еще 90 дней.

      Почему власть хочет ограничить ввоз подержанных вещей

      В Минсоцполитики планируют запретить ввоз в Украину подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. Мол, украинским законодательством пользуются бизнесмены и как гуманитарную помощь ввозят секонд-хенд на продажу.

      Заместитель министра Олег Коваль прямо заявил: "Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране".

      Заметим, что таких петиций о недопущении запрета секонд-хендов на сайте президента несколько.

      Главный аргумент авторов: экономическая ситуация в стране такова, что секонд-хенды нужны для малообеспеченных украинцев.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Торговля Законодательство
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