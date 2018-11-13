Как могут измениться правила онлайн-покупок из-за границы: интересные детали

Сэкономить, совершая покупки в зарубежных онлайн-магазинах, станет труднее. В правительстве решили обложить налогом международные посылки. Это касается пакетов в свыше 100 евро.

40% украинских онлайн-покупателей совершают покупки за рубежом. Во-первых, качество часто намного лучше. Во-вторых, еще и дешевле. Однако скоро эти преимущества могут закончиться. Так как депутаты голосуют за законопроект, по которому все международные посылки должны облагаться налогом – 10% пошлина и 20% НДС.

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Это касается тех международных посылок, стоимость которых свыше 100 евро. Пока депутаты проголосовали за соответствующий законопроект в первом чтении. Но, если парламентарии не внесут правки, то бремя от документа упадет на обычных покупателей, которые заказывают товары для личных нужд на сайтах. Ведь для предпринимателей порог на необлагаемые налогами покупки будет выше – от 150 евро. Такие изменения предложило правительство. Мол, платные посылки должны увеличить поступления в бюджет.

"Направлено на обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений в 2019 году", – сказала исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова.

А еще такая инициатива должна побороть контрабанду, пояснили в правительстве. Эксперт назвал борьбу с тенью, иллюзией. Ведь, в первую очередь, нужно контролировать операторов и таможенников.

Значительно труднее контролировать 40 миллионов украинцев, которые теоретически могут получить почтовые отправления, чем проконтролировать 15 тысяч таможенников,

– отметил глава общественной организации Союз защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Оплату за налоги будет осуществлять служба доставки. Поэтому, кроме длинных очередей на почте, вырастут и расходы операторов. И это могут почувствовать и покупатели онлайн-магазинов.

Почтовые операторы или экспресс-операторы, имея эти дополнительные расходы, будут вынуждены повысить ту цену, которая выставляется отправителям. А отправители могут закладывать это в стоимость товара,

– рассказал заместитель генерального директора "Укрпочты" Александр Перцовский.

Похожие ограничения действуют в Европе, но там и доход выше. И внутри ЕС правила не распространяются.

"В Европе почти в каждой стране есть товар импортозамещаемый собственного производства, который по качественным и ценовым характеристикам является конкурентным", – заявил председатель общественной организации Союз защиты предпринимательства.

Поэтому покупатели начнут меньше заказывать за рубежом или же просто научатся хитрить. К примеру, делить покупки на две посылки.

Люди выбирают серые каналы доставки, как это произошло в Беларуси. Или просто занижают активно таможенную стоимость,

– пояснил заместитель генерального директора "Укрпочты".

Поэтому государственная казна может получить даже еще меньшие поступления, чем сейчас. Что случилось в Беларуси, которая поняв ошибку, решила повысить порог необлагаемых посылок до 200 евро. К примеру, в США он вообще начинается с 600 долларов.