Як можуть змінитись правила онлайн-покупок з-за кордону: цікаві деталі

Заощадити, здійснюючи покупки в закордонних онлайн-магазинах, стане важче. В уряді вирішили обкласти податком міжнародні посилки. Це стосується пакунків в понад 100 євро.

40% українських онлайн-покупців, здійснюю покупки за кордоном. По-перше, якість часто набагато краща. По-друге, ще й дешевше. Проте скоро ці переваги можуть закінчитися. Адже депутати голосують за законопроект, за яким усі міжнародні посилки мають обкладатися податком – 10% мито та 20% ПДВ.

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Це стосується тих міжнародних посилок, вартість яких понад 100 євро. Поки що депутати проголосували за відповідний законопроект у першому читанні. Але, якщо парламентарії не внесуть правки, то тягар від документа впаде на звичайних покупців, які замовляють товари для особистих потреб на сайтах. Адже для підприємців поріг на безоподатковані покупки буде вищим – від 150 євро. Такі зміни запропонував уряд. Мовляв, платні посилки мають збільшити надходження для бюджету.

"Спрямовано на забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2019 році", – сказав виконувачка обов'язків міністра фінансів України Оксана Маркарова.

А ще така ініціатива має побороти контрабанду, пояснили в уряді. Експерт назвав боротьбу з тінню ілюзією. Адже, в першу чергу, потрібно контролювати операторів і митників.

Значно важче контролювати 40 мільйонів українців, які теоретично можуть отримати поштові відправлення, ніж проконтролювати 15 тисяч митників,

– зазначив голова громадської організації Союз захисту підприємництва Сергій Доротич.

Оплату за податки здійснюватиме служба доставки. Тому, окрім довших черг на пошті, зростуть і витрати операторів. І це зможуть відчути та покупці онлайн-магазинів.

Поштові оператори чи експрес-оператори, маючи ці додаткові витрати, будуть змушені підвищити ту ціну, яка виставляється відправникам. А відправники можуть закладати це в вартість товару,

– розповів заступник генерального директора "Укрпошти" Олександр Перцовський.

Схожі обмеження діють в Європі, але там і дохід вищий. І всередині ЄС правила не розповсюджуються.

"В Європі майже в кожній країні є товар імпортозамінний власного виробництва, який по якісних та цінових характеристиках є конкурентним", – заявив голова громадської організації Союз захисту підприємництва.

Тому покупці почнуть менше замовляти за кордоном або ж просто навчаться хитрувати. До прикладу, ділитимуть покупки на дві посилки.

Люди обирають сірі канали доставки, як це сталося в Білорусі. Чи просто занижують активно митну вартість,

– пояснив заступник генерального директора "Укрпошти".

Тому державна казна може отримати навіть ще менші надходження, ніж зараз. Що трапилося в Білорусі, яка зрозумівши помилку, вирішила підвищити поріг неоподаткованих посилок до 200 євро. До прикладу, в США він взагалі розпочинається зі 600 доларів.